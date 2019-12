El 2019 ha sido un muy buen año para el cine y las películas, con la publicación de cintas como “Once Upon a Time in Hollywood”, “The Irishman” y “Avengers: Endgame”. También ha sido un año muy ocupado en el mundo de Hollywood, lleno de discusiones y controversias sobre diversos temas e inclusive la propia naturaleza del séptimo arte. Es así que, a menos de un mes de que termine el año, exploramos algunas de los pleitos que marcaron la industria cinematográfica.

Martin Scorsese vs. Marvel

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, fue uno de los que defendió las películas de Marvel de las críticas de Martin Scorsese. (Foto: AFP)

Quizás el pleito más recordado del año sea el que originó el legendario realizador al decir que las películas de Marvel “no son cine”. Dicha frase dividió a Hollywood entre quienes apoyaban a Martin Scorsese y quienes defendían las cintas del titánico proyecto que es el Universo Cinematográfico de Marvel.

Entre los que se metieron en la pelea estuvo otro reconocido director como Francis Ford Coppola por el lado de Scorsese, mientras que en la esquina de Marvel estuvieron el actor Samuel L. Jackson, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y directores como James Gunn y los hermanos Russo. Cabe señalar que también hubo quienes se mantuvieron neutrales al conflicto, como el realizador Jon Favreau y el actor Robert Downey Jr.

Aunque no parece que tengamos una respuesta a esta interrogante en el futuro cercano, lo que es indudable es que tanto Scorsese como Marvel tuvieron un excelente 2019. El director estrenó este noviembre la críticamente aclamada "The Irishman", mientras que "Avengers: Endgame" se convirtió este año en la película más taquillera de todos los tiempos.

Lori Loughlin y el escándalo de pagos ilegales a las universidades

Lori Loughlin en su primera aparición pública tras escándalo por fraude en universidades de EE.UU. (Foto: Agencias)

Conocida como la ‘tía Becky’ en “Tres por tres” (“Full House”), la actriz Lori Loughlin tuvo el infortunio de convertirse en la acusada más mediatizada del escándalo de los pagos ilegales a las universidades que remeció en marzo de este año a Hollywood y el mundo académico de los Estados Unidos.

La investigación, dirigida por el FBI, mostró que unos 50 individuos habían pagado montos de hasta medio millón de dólares para que empleados de algunas de las universidades más prestigiosas del país garantizaran la admisión de sus hijos. El caso de Loughlin estuvo relacionado a sus hijas Olivia Jade e Isabella Rose, quienes ingresaron a la la University of Southern California, supuestamente como reclutas del programa de remo deportivo, a pesar de no practicar ese deporte a nivel competitivo.

Loughlin y su esposo Mossimo Giannulli se negaron de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, por lo que podrían enfrentar hasta 50 años de cárcel si son encontrados culpables de cargos como soborno, lavado de dinero y conspiración para violar la ley. La crisis también causó que la actriz perdiera su trabajo con el estudio Hallmark y su papel en la continuación de “Tres por Tres” producida por Netflix.

Los ‘showrunners’ de “Game of Thrones” vs. el fandom

D. B. Weiss (izquierda) y David Benioff ya no estarán a cargo de la próxima trilogía de "Star Wars". (Foto: AFP)

Por un tiempo parecía que David Benioff y D.B. Weiss no podían hacer nada mal, al producir para HBO uno de los shows de televisión más populares de todos los tiempos: “Game of Thrones”. Sin embargo, el final apresurado que tuvo el programa causó que los ‘showrunners’ fueran blanco de duras críticas por los fanáticos del universo creado por George R.R. Martin.

Estas reacciones también habrían influenciado en la decisión de los dos productores de abandonar su trato con Disney para ser los encargados de la nueva trilogía de “Star Wars”. Las fuentes que hablaron con The Hollywood Reporter dijeron que Benioff y D.B. Weiss habrían estado preocupados con la fanaticada “tóxica” de la opereta espacial, recordando cómo reaccionó esta con Rian Johnson por su película “El último Jedi”. Aunque, finalmente, habría sido el multimillonario trato con Netflix lo que llevó a que los realizadores se apartaran del negocio de contar historias en una galaxia muy lejana.

Netflix vs. el mundo

Netflix llega al 2020 con varios poderosos rivales como Disney+, AppleTV+ y HBO Max.

Después de reinar con casi impunidad por años, Netflix encontró en el 2019 a poderosos rivales en las llamadas 'guerras del streaming' como los recientemente lanzados Disney+ y AppleTV+. Mientras tanto, su rival de años Prime Video de Amazon se vio fortalecido por el buen desempeño de series exclusivas como "Fleabag" y "The Marvelous Mrs. Maisel" en los premios Emmy.

La salida de HBO Max en el 2020, así como el reforzamiento de CBS All Access obligará a Netflix a pelear sin tregua para mantenerse en su lugar como el servicio indispensable de los hogares alrededor del globo.

Sony Pictures vs. Disney

La intervención del actor Tom Holland fue esencial para la reconciliación de Disney y Sony Pictures. (Foto: Marvel Studios / Sony)

Spider-Man estuvo envuelto en peligro tras el rompimiento de las negociaciones entre Sony (dueños de los derechos cinematográficos del Hombre Araña) y Disney (dueños de Marvel Studios); por la división de ganancias de las películas. Así Tom Holland quedaba fuera del Universo Cinematográfico de Marvel, espacio donde se había convertido en un actor central en los últimos años.

Cuando todo parecía perdido, finalmente fueron los propios fans del Hombre Araña, así como las lágrimas de Holland, las que lograron que las cabezas de Disney y Sony Pictures llegaran a un acuerdo para continuar su alianza por al menos un filme más, con la posibilidad de continuar con la unión en futuras entregas.

“Joker” vs. la ley

La película "Joker" despertó el temor de actos de violencias por las autoridades.

Pocas películas han generado tanta controversia en los últimos años como “Joker”. La película protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips cuenta la historia del comediante fallido Arthur Fleck en su viaje para convertirse en el supervillano conocido como el Guasón.

Si bien mucho se puede escribir sobre las opiniones encontradas entre los críticos que adoran esta película y quienes la detestan, la mayor controversia giró en torno a la idea de que la proyección de la misma podría generar una ola de crímenes por parte de enajenados.

Por eso en ciudades como Nueva York se desplegaron fuertes operativos policiales durante del estreno de la cinta, en Atenas hubo redadas para evitar que menores de edad vean la película y la cadena española Cinesa prohibió el uso de máscaras en sus salas de cine. El temor no infundado, pues hace 7 años un individuo mató a 12 personas durante la proyección de la película “The Dark Knight Rises” en la localidad de Aurora, Colorado.

Quentin Tarantino vs. el legado de Bruce Lee

El actor Mike Moh interpreta a Bruce Lee en la película de Tarantino. (Foto: Difusión)

"Once Upon A Time... in Hollywood" es un nostálgico viaje por la época dorada de la industria del cine de mano de uno de los realizadores más populares del momento, Quentin Tarantino, y dos de los actores más conocidos de su generación: Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Sin embargo, no todos estuvieron contentos con la versión de Hollywood mostrada por la cinta, en particular los conocidos de Bruce Lee; quien es presentado en el filme con una persona arrogante e impulsiva que pierde una pelea por el personaje interpretado por Pitt.

Esta situación generó malestar entre la familia del legendario artista marcial, con su hija Shannon Lee exigiendo las disculpas de Tarantino. Además, la representación fue una de las causas para que la película no pudiera ser estrenada en China, perdiendo así su oportunidad de proyectarse en uno de los mayores mercados del mundo.