Jason Biggs, actor que interpretó al tímido y torpe Jim Levenstein en la película "American Pie" se encuentra en Lima. Visitó el museo de Mario Testino (MATE) en Barranco y compartió fotografías en Instagram.

A través de sus redes sociales, el actor estadounidense, de 39 años, compartió fotografías de su recorrido turístico por nuestro país.

Jason Biggs alcanzó gran popularidad gracias a su participación en la comedia juvenil de 1999.

Luego de "American Pie", el actor centró su carrera en la comedia y se codeó con directores como Woody Allen.

También ha hecho incursiones en el teatro, incluso en la literatura. Sin embargo no ha vuelto a protagonizar un personaje como Jim Levenstein.

Aun así, en los últimos años el actor ha recuperado algo de su brillo mediático, por su trabajo en la serie animada de "Las Tortugas Ninja", en la que le dio la voz a Leonardo.

Pero sobre todo por su papel de Larry Bloom en la aplaudida comedia televisiva "Orange Is the New Black". También formó parte de "Un chofer en apuros" y "Angry Angel".