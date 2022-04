La periodista de espectáculos Magaly Medina criticó el nuevo emprendimiento del cantante de salsa Josimar Fidel, quien acaba de lanzar en los Estados Unidos una leche de tigre envasada.

Según la conductora, la salsa para ceviche que vende el salsero no parece una leche de tigre sino más bien “una huancaína aguada... El ceviche es pescado fresco y en el instante se exprimen los limones y los ajíes, no es para envasar”. Además, comentó que probablemente no sea tan natural como Josimar lo anunció debido a que debe contener preservantes para poder extender la vida del producto.

“No me atrevería a publicitar una leche de tigre embotellada. Tal vez la salsa huancaína... ¿Pero leche de tigre? Jamás había escuchado eso. No es que sea ave de mal agüero o que le quiera pinchar el globo, pero no creo que funcione, lo dudo”, comentó Medina, tras hacer un recuento de los diversos negocios en los que fracasó el cantante en un informe.

Lo compara con ‘Clavito y su chela’

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ sospecha que Josimar no tiene conciertos en este momento y por eso ha preferido invertir su dinero en un negocio. Sin embargo, ella le aconsejó que haga como el cantante ‘Clavito y su chela’ y sea mil oficios.

“Ahorita parece que no está teniendo conciertos, no le vemos en redes sociales cantando. Lo veíamos en Nueva York, en todos lados, haciendo conciertos. Es como ‘Clavito y su chela’ se fue allá y como músico no la hace, tiene que hacer de barbero, manejando camión, soldadura, es decir, siendo mil oficios”, señaló.

“Creo que, si quiere mantenerse en los Estados Unidos, más si tiene hijos que mantener y una nueva persona a su lado, tiene que ponerse a trabajar en alguna otra cosa porque por el momento de los conciertos no va a vivir. Ya bajó la euforia de contratar a Josimar, ahora ya está al alcance de todos los peruanos porque a los empresarios les gusta llevar a cantantes desde Perú”, sentenció la periodista.