El sitio web oficial de "Dragon Ball Super: Broly" recientemente compartió información sobre los personajes de la película, siendo uno de ellos Kikono, miembro de las fuerzas de Freezer que hará su debut en un trabajo animado.

Kikono apareció originalmente en el especial de manga "Dragon Ball Minus: The Departure of the Fated Child", donde se muestra el periodo previo a la destrucción del planeta Vegeta y la partida de Gokú a la Tierra. Entre otras cosas, este manga también muestra a Gine, la madre de Gokú.

En la información oficial de "Dragon Ball Super: Broly", Kikono es presentado como un genio y prolífico inventor. Según su tarjeta de personaje, él es responsable de la creación de gran parte del equipo que usan Freezer y sus fuerzas.

Entre sus invenciones destacan las armaduras que usan los saiyajin y otros guerreros, las naves espaciales y un elemento controvertido: los rastreadores.

Este último detalle que menciona la web de "Dragon Ball Super: Broly" hace que la obra de Akira Toriyama entre en una contradicción. La razón de ello es que en el canon oficial de la franquicia los tsufuru, raza que habitó originalmente el planeta Vegeta, creó dichos dispositivos.

No hay que perder de vista que Toriyama es responsable del guion del largometraje de "Dragon Ball Super".

Los rastreadores son capaces de detectar el nivel de pelea de una criatura o su presencia en función del ki. El manga y el anime muestran a los tsufuru usando este dispositivo en su guerra contra los saiyas.

Esto contradice directamente a lo que dice la tarjeta oficial de Kikono; sin embargo, la historia del personaje en "Dragon Ball Super: Broly" podría tener cierta coherencia si se revisa una vieja entrevista de Toriyama.

En esta, el mangaka cuenta que los rastreadores "originalmente eran dispositivos para estar en guardia frente a enemigos y bestias". El creador de "Dragon Ball" señaló que la funcionalidad actual de dichos aparatos era obra de un ingeniero llamado Gichamu, talentoso inventor del ejército de Freezer.

De lo anterior se puede deducir que Gichamu y Kikono son el mismo personaje, solo que con un nombre diferente. Es preciso señalar que "Dragon Ball Minus" es obra de Toriyama, por lo que queda la pregunta sobre si el autor olvidó a Gichamu o decidió cambiarle de nombre arbitrariamente al personaje de su viejo concepto.

De cualquier manera, esto último parece seguir siendo una contradicción para tapar una omisión por parte del mangaka. Habrá que esperar al estreno de "Dragon Ball Super: Broly" para entender mejor el rol de Kikono.

- DATO -

​"Dragon Ball Super: Broly" llegará a las salas de cine japonesas el 14 de diciembre de este año. El estreno para Perú y Latinoamérica está programado para el 24 de enero de 2019.