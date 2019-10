Este 2019 “Friends” cumple 25 años desde su primera emisión y, al rededor del mundo, se han realizado diversas actividades festejando el aniversario de la famosa comedia estadounidense que alcanzó récords de audiencia y popularidad alrededor del mundo.

Los actores que protagonizaron la aclamada serie Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry emocionaron a los fans con un inesperado reencuentro con motivo de esta fecha especial.

Jennifer Aniston creó su cuenta de Instagram y publicó como primera fotografía un selfie donde aparece al lado de sus cinco compañeros con los que estelarizó “Friends”, serie que los catapultó a la fama.

“Friends” es una de las series estadounidenses más famosas de los últimos tiempos. Comenzó sus grabaciones en plena década de los 90, y sus 10 temporadas la llevaron a ser considerada una serie de culto.

A lo largo de todas las temporadas, “Friends” nos regaló inolvidables capítulos que muchos disfrutamos y que forman parte de la cultura pop. Sin embargo, es normal que cuando una serie dura tanto tiempo surjan algunos errores en las grabaciones que muchas veces pasan desapercibidos.

Aquí te contamos 10 errores de “Friends” que solo los fans más avispados descubrieron, datos del pasado, episodios que se contradicen y cosas que cambian de una vez para otra.

"The One Where Ross Finds Out" (temporada 2, episodio 7): En esta escena, el collar de Rachel aparece y desaparece entre cortes. Parece un acto de magia, pero no.

"El del asalto" (temporada 9, episodio 15): Este episodio está lleno de errores, se puede ver como las botellas se convierten en latas en las manos de Joey. ¿Quizás Joey tenía un talento desconocido como mago todo el tiempo?

"El del beso inadvertido de Rachel" (temporada 5, episodio 17): Más evidencia para la teoría de Joey el Mago: su camisa de botones morada cambia a una camiseta negra con cremallera en el tiempo que le toma a Ross abrir su puerta.

"El de George Stephanopoulos" (temporada 1, episodio 4): En esta primera entrega, Ross, Chandler y Joey asisten a un juego de hockey, donde Ross usa un dedo de espuma que luego desaparece. Eso es desafortunado para Ross, ya que el dedo podría haber amortiguado el golpe del disco que lo golpeó en la cara más adelante en el episodio.

"El del suéter rojo" (temporada 8, episodio 2): Después de que Monica (Cox) desenvuelve uno de sus regalos de boda, el regalo se envuelve nuevamente en una toma posterior, como si tratara de resistirse a ser abierto sin que Chandler estuviera allí.

En este episodio vemos a Rachel dentro de la cocina y detrás de ella el rollo de papel está suelto, sin embargo en la siguiente toma regresa a su lugar. Al parecer, se envolvió solo.

En esta escena, Ross está sentado en el café donde se reúnen siempre los protagonistas de "Friends". Lo que llama la atención, es que las tazas de al fondo cambian de color entre una toma y otra.

Mónica y Chandler están en el hospital cargando en sus brazos a dos adorables bebés. Sin embargo, el equipo de producción no se dio cuenta que entre una escena y otra Chandler tiene una pulsera que luego desaparece.

¿En qué número del edificio estaba el apartamento de Mónica? En el 20, dirían muchos. Y es la respuesta correcta, pero no para todas las temporadas. Durante los primeros episodios de “Friends”, el apartamento morado estaba señalizado con el número 5, lo cual indica que estaba en la primera planta. Entonces ¿cómo veían desde arriba al señor desnudo? ¿por qué subían y bajaban tantas escaleras? Quizás por razones como estas, el número fue cambiado por el 20. Lo cual significa que el apartamento de Joey y Chandler pasó del 4 al 19.

La mancha del vestido de Phoebe es grande en la primera toma, pero en la siguiente se vuelve más pequeña. ¿Cómo pasó?

