Nuevas pistas sobre el origen de una persona clave en la historia del mundo. El último sábado el canal español RTVE transmitió el documental “Colón ADN, su verdadero origen”, que asegura que Cristóbal Colón era judío. De ser esto cierto, cambia la historia conocida sobre el marino que descubrió América para los europeos en 1492, cuya procedencia fue atribuida por siglos a la región italiana de Génova. El científico José Antonio Lorente de la Universidad de Granada examinó junto a su equipo cientos de huesos y documentos históricos para desvelar la procedencia del navegante. La investigación sostiene que el descubridor de América era de origen judío y del Mediterráneo occidental. Indican que muy probablemente era español.

Francesc Albardaner, investigador, sostiene que Colón no era italiano, pues Génova había expulsado a los judíos en el siglo XII, lo que hace poco probable que Colón fuese genovés, ya que no había comunidad judía en la ciudad para esa época. Además, los documentos y cartas de Colón están escritos en español, sin influencias italianas, lo que refuerza la idea de que no era de origen genovés. “Todos los historiadores importantísimos de Italia, todos, han escrito negro sobre blanco que es imposible que este, nuestro Colombo, fuese judío. O sea, hay una incompatibilidad total. Toda la teoría de Colón genovés entra en crisis si se acepta que Colón es judío”, dijo.

Los investigadores también realizaron estudios genéticos en Italia para tomar muestras de personas apellidadas Colombo, que se pensaba podrían tener relación con Colón. Resultado: los Colombo actuales no tienen similitudes genéticas entre ellos. Esto significaría que en el siglo XV este apellido se otorgaba a niños abandonados en iglesias y conventos, lo que podría haber facilitado que Colón ocultara su verdadera identidad. Pero todavía hay misterios sobre el marino, pues la investigación arroja que Diego, hermano de Cristóbal Colón según la historia tradicional, no era en realidad su hermano biológico. El ADN muestra que eran parientes lejanos, posiblemente primos segundos. Allí hay una historia que se ha perdido con los siglos.

¿Por qué Colón ocultó que era judío? Porque en el siglo XV los judíos eran perseguidos en España. Muchos se vieron obligados a convertirse al cristianismo o a huir. Colón, probablemente, fingió ser cristiano para evitar la persecución de la Inquisición, lo que explica por qué mantuvo su identidad en secreto. Históricamente, el marino nunca hizo referencia a su procedencia. El cronista Bartolomé de las Casas señaló que Colón era reservado sobre su pasado, lo que ha generado especulaciones durante siglos.

La teoría judía se refuerza también por el apoyo que Colón recibió de figuras judías y conversas influyentes de la época, como Luis de Santángel, quien financió la expedición a América, y Andrés Cabrera, consejero real. Este apoyo pudo haber sido clave para que Colón lograra presentar su arriesgada aventura ante los monarcas españoles. El estudio hace hincapié en el origen mediterráneo, sea de la ciudad española de Valencia, de las Islas Baleares o, tal vez la isla italiana de Sicilia, aunque esta última no tiene posibilidades sólidas. Un documental que ya está generando controversia.

“[El documental] no ofrece ninguna prueba que justifique sus conclusiones. En Historia, cuando se afirma algo, uno tiene que contar con pruebas en las que basar sus afirmaciones y en este caso no existe ninguna. Y como no tenemos nada, no se pueden dar por buenas sus conclusiones”, dijo Anunciada Colón de Carvajal, historiadora y descendiente del marino, citada por el diario español ABC. Sin duda, habrá más reacciones en los próximos días.