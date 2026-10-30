Diego Armando Maradona habría cumplido 66 años este 30 de octubre. Lejos de las celebraciones y los homenajes que podrían acompañar el recuerdo del ídolo argentino, su nombre vuelve a ocupar titulares por el juicio que busca esclarecer las circunstancias de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

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A casi seis años de su fallecimiento, las preguntas sobre qué ocurrió durante sus últimos días siguen abiertas. ¿Qué decisiones se tomaron sobre su salud? ¿Pudo evitarse su muerte? ¿Quiénes son los responsables?

El pasado 23 de octubre, Alberto Gaig, el juez a cargo de la causa anunció que la sentencia se dará a conocer el próximo 22 de diciembre.

En ese escenario “Equipo de Investigación”, programa del canal español La Sexta, estrenó “Maradona: sus últimos 14 días”, con el fin de reconstruir los acontecimientos que rodearon los últimos días del ‘Diez’ a través de una investigación periodística realizada entre agosto y septiembre en Argentina. El reportaje està disponible internacionalmente en la plataforma AtresPlayer.

El reportaje, de una hora de duración, reúne los testimonios de varios protagonistas del caso. Entre ellos aparecen Jana y Gianinna Maradona, así como Verónica Ojeda, ex pareja del futbolista. Entre los entrevistados también figuran Carlos Cottaro, acompañante terapéutico que asistió al ‘Diez’ tras su operación en la Clínica Olivos, y las palabras clave de Ricardo Omar Almirón, uno de los enfermeros que lo atendió durante sus últimos días y Carlos Díaz, psicólogo de Diego y uno de los principales imputados, entre otros.

Jana Maradona, en entrevista con Equipo de Investigación. Foto: Captura de pantalla.

Sobre la participación de Almirón cabe destacar que esta también tiene un valor especial: aunque ya había declarado ante la justicia, esta es la primera vez que ofrece su testimonio a un medio de comunicación. En el reportaje sostiene la misma versión que presentó durante el juicio y describe las condiciones en las que se encontraba Maradona en la vivienda de Tigre. Su relato coincide con el de Cottaro, quien también cuestiona la atención que recibió el exfutbolista y cuenta cómo fue apartado del tratamiento domiciliario pocos días después de comenzar a trabajar con él.

Ricardo Omar Almirón, en entrevista con Equipo de Investigación. Foto: Captura de pantalla.

Uno de los grandes ausentes fue Leopoldo Luque, médico de cabecera de Maradona y uno de los principales acusados en la causa. “Conseguimos cerrar algunas entrevistas desde aquí (Madrid), pero el resto se hizo sobre el terreno cuando viajamos a Buenos Aires, la última semana de agosto y la primera de septiembre. Lo de Luque lo estuvimos negociando varias veces con él y con su abogado y al final declinaron la participación”, cuenta a El Comercio Genar Martí, periodista a cargo del reportaje.

Detrás de los testimonio de la investigación

La entrevista con Carlos Díaz se concretó sin mayores dificultades, relata Martí.

“Fue un sí inmediato. De hecho, podríamos decir que fue de las primeras personas que dijo que quería participar en el programa”, recuerda el periodista.

La entrevista se realizó en el despacho de su abogado, una vez que el equipo llegó a Buenos Aires. Allí, Díaz mantuvo su posición sobre el papel que desempeñó durante los últimos días del futbolista. “Se mostró muy seguro en su discurso y se descargó de cualquier responsabilidad en la muerte de Maradona. Él sostenía que solo era el psicólogo, que atendía su terapia para que Maradona abandonara sus adicciones”, explica Martí.

Carlos Díaz, en entrevista con Equipo de Investigación. Foto: Captura de pantalla.

El periodista también recuerda que Díaz evitó entrar en confrontaciones con las hijas del exfutbolista, quienes cuestionaban su actuación durante la internación domiciliaria en Tigre.

Martí destaca, además, que ninguno de los entrevistados puso condiciones para participar en el reportaje. “Todas las personas que han participado en el programa y que hemos entrevistado han aceptado y tampoco ninguna ha puesto ninguna condición”, explica.

Testimonios, contradicciones y un tribunal que debe resolver

La investigación también pone sobre la mesa contradicciones entre los testimonios y las versiones sobre las últimas horas de Maradona. Martí menciona, por ejemplo, el relato de Ricardo Omar Almirón, quien asegura haber acompañado al futbolista al baño y tomado sus constantes vitales durante su turno de noche.

Sin embargo, esa versión contrasta con el informe de la junta médica, que situaba a Maradona en agonía durante esas horas. A ello se suma el testimonio de una enfermera que reconoció haber falsificado los registros de los controles médicos. “Hay una serie de testimonios cruzados muy importantes que el tribunal tiene que resolver quién dice la verdad”, explica el periodista.

Lo que nos deja el caso Maradona

Al reconstruir las últimas jornadas del futbolista, Martí reconoce que una de las cosas que más le impactó fue conocer las condiciones en las que vivió durante su internación domiciliaria.

“Me resulta increíble que Maradona pasara sus últimos días en esa casa. Por las condiciones de la vivienda y porque la habitación en la que falleció era un playroom improvisado, un espacio que ni siquiera tenía una puerta adecuada”, relata.

El periodista también recuerda las deficiencias que encontraron en otros espacios de la vivienda, como el pequeño baño de cortesía que debía utilizar el exfutbolista y las soluciones improvisadas para atender sus necesidades.

“Cuando tienes la enumeración de todos esos detalles, dices: ¿cómo es posible que Maradona acabara sus días de esta manera?“, reflexiona Martí. Y concluye que las condiciones en las que vivió durante esas últimas jornadas fueron uno de los aspectos que más le impactaron: ”De alguna manera, rompieron toda su dignidad en sus últimos días y sus últimas horas".

El reportaje tenía previsto estrenarse el 30 de octubre, coincidiendo con el cumpleaños de Maradona. Sin embargo, el anuncio del juez, el pasado 23 de octubre, de que la sentencia se dará a conocer el próximo 22 de diciembre llevó al equipo a incorporar esa novedad judicial a la edición final y adelantar su estreno a esa misma fecha.