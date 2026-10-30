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Resumen

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Un fanático de Diego Maradona permanece sentado en las afueras del tribunal donde se desarrolla el juicio al equipo médico que lo atendió, cuyos integrantes afrontan cargos por presunto homicidio por negligencia, en San Isidro, Buenos Aires, Argentina, el miércoles 21 de octubre de 2026.
Un fanático de Diego Maradona permanece sentado en las afueras del tribunal donde se desarrolla el juicio al equipo médico que lo atendió, cuyos integrantes afrontan cargos por presunto homicidio por negligencia, en San Isidro, Buenos Aires, Argentina, el miércoles 21 de octubre de 2026.
/ Rodrigo Abd
Por Gabriela Delgado

Diego Armando Maradona habría cumplido 66 años este 30 de octubre. Lejos de las celebraciones y los homenajes que podrían acompañar el recuerdo del ídolo argentino, su nombre vuelve a ocupar titulares por el juicio que busca esclarecer las circunstancias de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

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