Mckenna Grace dará vida a Daphne Blake en la nueva serie de “Scooby-Doo” para Netflix

Netflix ha confirmado la incorporación de la actriz nominada al Emmy, Mckenna Grace, para encabezar el elenco de su próxima serie ‘live action’ de ‘Scooby-Doo’.
Grace dará vida a una joven Daphne Blake en esta reinterpretación moderna que profundizará en los inicios del icónico grupo de investigadores de fenómenos paranormales.
El fenómeno cultural que causó Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es impresionante: 3.204 menciones en solo tres días. Las marcas que supieron aprovechar este engagement lograron conectar de manera duradera con el público, transformando un evento deportivo en un verdadero espectáculo de emociones.