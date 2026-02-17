Mckenna Grace dará vida a Daphne Blake en la nueva serie de “Scooby-Doo” para Netflix

Netflix ha confirmado la incorporación de la actriz nominada al Emmy, Mckenna Grace, para encabezar el elenco de su próxima serie ‘live action’ de ‘Scooby-Doo’.

Grace dará vida a una joven Daphne Blake en esta reinterpretación moderna que profundizará en los inicios del icónico grupo de investigadores de fenómenos paranormales.

