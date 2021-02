Bettina Oneto no pudo contener las lágrimas al recordar la partida del reconocido director de teatro Osvaldo Cattone. Según contó la actriz y comediante en “El Reventonazo de la Chola”, la muerte del productor argentino la tomó por sorpresa.

Bettina Oneto también dijo en el programa conducido por Ernesto Pimentel que rechazó asistir a otros programas. “Yo te agradezco, cholita, yo sé que tu homenaje es diferente al resto. Tú sabes valorar a la gente, tienes un lindo corazón”, expresó.

Asimismo, la actriz y comediante continuó asegurando que se sentía mal por no haber estado cerca de Osvaldo Cattone en sus últimos días. “Es una pena no poder abrazarnos y no poder llorar y despedirlo como debiéramos hacerlo”, precisó.

Por su parte, la Chola Chabuca invitó a Bettina a rendir homenaje a Osvaldo Cattone interpretando una de sus canciones favoritas, “A mi manera”. “Yo no quiero molestarte, pero quiero usarte para con tu voz decir algo con una canción que a él le encanta”, le dijo.

Bettina Oneto aceptó sin problemas interpretar dicha canción y su performance fue acompañada por imágenes de Osvaldo Cattone. Al final de la presentación, la actriz no pudo evitar las lágrimas.

Como se recuerda, el actor, director y productor de teatro argentino, Osvaldo Cattone, falleció lunes 8 de febrero, según confirmó Regina Alcóver en su programa de Radio Felicidad. Su muerte dejó un gran vació en la escena artística nacional.

