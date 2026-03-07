Ellos analizan todos los días las tácticas de los equipos, los rendimientos individuales, las tablas de posiciones. Pero ahora es su turno de competir por ser el gran ganador de la temporada. Como todos los años, la subcategoría de mejor programa deportivo de TV es una de las más reñidas y votadas de los Premios Luces, y en esta edición son siete los programas que se disputarán el anhelado trofeo.

En contienda están “Al ángulo” (Movistar Deportes), “Contigo selección” (Latina), “El deportivo en otra cancha” (ATV), “En pared” (TV Perú), “Fútbol en América” (América TV), “Teledeportes” (Panamericana) y “Willax Deportes” (Willax).Una mezcla de programas consagrados y de larga tradición (algunos de ellos con varios premios Luces en sus vitrinas), y de propuestas nuevas que entran a disputar con fuerza la preferencia de los televidentes.

Más allá de las cifras de sintonía, aquí lo que manda es el voto de ustedes, los lectores. Anímese a participar y contribuya a que su favorito se alce con el triunfo. Como dirían los especialistas, la pelota está en su cancha.