Aunque ambos no se sientan cómodos con el concepto de “matrimonio”, tienen una historia de amor de más de dos décadas. Jada Pinkett Smith (48) y Will Smith (51) son de las parejas más sólidas de Hollywood pero, como todas, también han pasado por altos y bajos, han estado separados un tiempo y hoy acaparan titulares no por una nueva película, sino por los detalles que se conocen sobre la relación de ella con el cantante August Alsina.

El protagonista de éxitos del cine se convirtió en tendencia este fin de semana luego de aparecer junto a la madre de sus hijos en una edición especial del programa “Red Table Talk” que ella conduce en Facebook. Ambos compartieron su punto de vista sobre la controversia que rodea el caso.

Días atrás, el cantante estadounidense August Alsina (27) - conocido por temas como ‘I Luv This Sh*t’ y ‘Do You Mind’ (su colaboración DJ Khaled), confirmó los rumores de un acercamiento con Jada Pinkett.

“Estuvimos hablando de la transformación de su matrimonio en una unión como compañeros de vida y me dio su bendición”, dijo el artista en una entrevista al programa The Breakfast Club, refiriéndose al actor.

¿Qué dijeron Will Smith y Jada Pinkett?

Durante su charla en “Red Table Talk”, la pareja indicó que “pasaron por un momento muy difícil” y que estaban separados cuando ella se acercó al cantante de 27 años. “Me metí en un enredo con August”, aseguró.

“Específicamente nunca dijimos nada (...) Llegar a la mesa fue como si sintiéramos que llegamos al punto en el que tienes que decir algo”, dijo Will Smith luego de manifestar que se sintieron ‘obligados’ a hablar porque había mucha especulación después de la entrevista que ofreció August Alsina.

Jada Pinkett contó que comenzó una amistad con Alsina hace unos cuatro años y medio y se convirtió en algo más cuando ella y su esposo tuvieron un duro momento. Alsina también aseguró que el famoso actor le había dado su bendición, pero la actriz aclaró lo sucedido.

“La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia particular soy yo”, expresó. “Realmente pude ver cómo lo percibiría como un permiso porque estábamos separados amigablemente y creo que también quería dejar en claro que tampoco es un destructor de hogares. Lo cual no es así”.

¿Cómo salvaron su historia de amor?

Jada Pinkett Smith y Will Smith están casados desde 1997 y son padres de Jaden y Willow; sin embargo, su unión ha cambiado a lo largo del tiempo. Si bien no tienen un matrimonio abierto, sí consideran que el suyo no es tradicional y tienen una “relación vitalicia”.

Tras el episodio de separación y la aparición de August Alsina, la pareja empezó una nueva historia y se reconciliaron. Ella y Will intentaron “todo lo que pudimos para alejarnos el uno del otro solo para darnos cuenta de que no era posible”.

Ella no volvió a tener contacto con el cantante en años y junto a su esposo llegaron a un lugar de "amor incondicional".

“Te dije el primer año que estuvimos casados que podía amarte a través de cualquier cosa”, expresó Smith quien afirmó que no estaba seguro de si alguna vez volvería a hablar con su esposa de la época cuando tenían problemas.

“Cabalgamos juntos, morimos juntos. Mal matrimonio para toda la vida”, recitaron en broma su interpretación del lema de su película ‘Bad Boys’ en su conversación cara a cara en “Red Table Talk”.

En 2019, el actor Will Smith y su esposa Jada Pinkett desmintieron su divorcio. (Foto: AFP)

Pero, ¿cómo lograron estar juntos nuevamente? En 2018, Will Smith fue entrevistado en el podcast Rap Radar de Tidal y dijo que con su esposa “ya ni siquiera decimos que estamos casados”.

“Nos referimos a nosotros mismos como compañeros de vida, donde entras en ese espacio donde te das cuenta de que estás literalmente con alguien por el resto de tu vida. No hay acuerdos decisivos. No hay nada que ella pueda hacer, nunca. Nada (...) rompería nuestra relación. Ella tiene mi apoyo hasta la muerte y se siente tan bien llegar a ese espacio”, afirmó el protagonista de ‘Men in black’.

En otra oportunidad, él dijo frente a su esposa Jada Pinkett e hija que “hubo una época en la que mamá lloró durante 45 días seguidos. Comencé a llevar un diario” a lo que ella respondió, tomándoselo con humor: “Te perdiste algunos”.

“Ocurría cada mañana. Creo que fue el momento en mi matrimonio en el que me he sentido peor. Había fallado miserablemente”, explicó el artista dejando en claro que las dificultades les habían fortalecido más.

Los rumores de que los Smith se iban a divorciar siempre estuvieron presentes y él le hizo frente con su sencillo ‘In The Clique’ en el que pronunció “detén los rumores de divorcio y ocúpate de tus malditos asuntos”.

