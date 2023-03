Viajar sola por primera vez puede generar incertidumbre y algo de miedo. Es algo nuevo y es lógico pensar que nos puede pasar algo malo, que será peligroso, que no contaremos con nadie en una situación difícil o que lo pasaremos aburrido. Pero no hay nada más alejado de la realidad.

Investiga previamente sobre el destino, sus atractivos y costumbres. / Anderson Efrain

Ha pasado más de una década desde mi primer viaje sola y puedo asegurarte que eso marcó un antes y un después en mi vida viajera. Cada viaje ha sido la oportunidad para enfrentar mis miedos, resolver los desafíos que se presentan y conocerme mucho más. Por eso, no he dejado de hacerlo. Así que para ayudarte a organizar tu primer viaje sola te brindo 10 consejos:

1. Elige el destino ideal

Haz una lista de todos los lugares que quieres conocer. Pide recomendaciones a otras viajeras y revisa los rankings de destinos seguros o lugares ideales para ir sola. A veces es más fácil viajar a un lugar con el que estás familiarizada o uno cercano. Si no te gusta la experiencia acudes a conocidos o regresas a casa.

Luego, descarta según los días con los que cuentas, la temporada, tu presupuesto y tus aficiones. Una ventaja de viajar sola es que puedes hacer lo que quieras y disfrutar del viaje a tu propio ritmo.

Revisa las noticias antes de viajar. Con tiempo puedes armar un plan B. / Pixabay

2. Investiga

Una vez definido el destino, toca investigar cuáles son las zonas ideales para hospedarse, las mejores formas de movilizarse y qué atractivos visitar. También, conviene saber cuáles son las costumbres del lugar, los códigos de vestimenta y los horarios que manejan.

Por ejemplo, en Portugal los restaurantes atienden al mediodía y por un par de horas, para el almuerzo. Luego, abren a las 7 u 8 p. m. para la cena. Si acostumbras almorzar o cenar más tarde, tendrás que prever. En los países árabes debes vestir ropa que cubra los hombros y las rodillas. Para ingresar a las mezquitas exigen cubrirse el pelo y quitarse los zapatos. No en todos los países lo permiten y cada uno maneja códigos diferentes. Por eso lo mejor es viajar informado.

Puedes alojarte en un hostel para conocer a otros viajeros solos, como tú. / Ease Single Inn en Taichung, Taiwán

3. Reserva el alojamiento

Los hostels pueden funcionar muy bien para tu primer viaje sola. Primero porque puedes compartir habitación y ahorrar. Ten en cuenta que las habitaciones simples (para una persona) suelen costar más que las dobles. Para mayor comodidad, opta por los dormitorios compartidos solo para mujeres. Considera que en estos lugares no brindan toallas ni amenities (champú y jabón). Empaca los tuyos. Además, lleva un candado para cerrar el casillero o caja de seguridad que te corresponde.

Otra ventaja de los hostels es que allí encontrarás viajeros que, al igual que tú, viajan solos. Estos lugares suelen organizar tours, fiestas y actividades ideales para integrarse. Solo procura que el alojamiento quede cerca de los lugares que quieres conocer o de las estaciones de metro o tren para que puedas movilizarte en transporte público fácilmente.

Otra opción formidable para tu primer viaje sola es el turismo vivencial. Quedarte en casa de una familia y experimentar su cotidianidad es un lujo que puedes disfrutar sin salir del Perú.

Aprovecha el viaje para hacer turismo vivencial en el Perú. / Mincetur

4. Organiza tu itinerario

Planea las actividades que gustes hacer cada día y programa tiempos para disfrutar en solitario. Una de las cosas que hago siempre es ir al mercado o al supermercado de la ciudad que visito. Eso me ayuda a conocer el día a día de los locales, lo que comen o beben y los precios que manejan. Subir al transporte público, escribir en una libreta o blog de viajes, tomar una copa para ver el sunset y tomar fotos en horarios bizarros son algunas de mis actividades favoritas. Nunca está demás engreírse un poco.

Reserva con tiempo las actividades que no quieres perderte. Si no te sientes segura de hacerlo sola, puedes contratar a una agencia para que se encargue de los planes. Los free tours son una buena opción, no solo porque ahorras, sino que te permiten darle una buena mirada a la zona. Mucha gente que viaja sola participa de estos y puede ser una oportunidad para hacer nuevos amigos.

Los free tours son una excelente oportunidad para hacer nuevos amigos. / Pixabay

5. Únete a grupos de viajeras

Verás que todas comenzamos con algo de miedo, pero igual viajamos con miedo. En las redes sociales hay grupos donde las mujeres comparten sus experiencias de viaje y brindan recomendaciones útiles para recorrer ciertos destinos en solitario.

También puedes optar por contratar agencias con planes solo para chicas. Una muy recomendable es Chicas en New York, que cada cierto tiempo propone viajes a la Gran Manzana a los que se unen viajeras de todo el mundo. Como son argentinas, el idioma no será un problema. Otra que conozco es Focus on Women, que organiza viajes a destinos lejanos en compañía de mujeres con mucha experiencia.

6. Planifica tus traslados

Si llegas sola y de noche a un destino que no conoces, organiza previamente el traslado o usa taxis registrados para el trayecto desde el aeropuerto o terminal a tu alojamiento. Es importante que pidas referencias para que ayudes al conductor y sepas si está tomando el camino adecuado. Si bien esto puede costar más, vale la pena que evites el estrés.

En tu primer viaje sola será muy útil contar con señal de Internet. Si estás fuera del país puedes comprar un chip y usarlo en un celular desbloqueado. También es básico descargar el mapa de tu destino para usarlo sin conexión y buscar las mejores formas de llegar a los atractivos que planeas recorrer. “¿Y si me pierdo?”, es una pregunta típica y claro que pasa. Pero siempre encuentras personas dispuestas a ayudarte. En mi experiencia, la gente de la zona me ha brindado mejores rutas que Google Maps.

Mantén informados a tus conocidos sobre el destino que visitas y tus planes. / Sebastián Gonzalez

7. Informa tus planes

En cuanto tengas tu ruta, compártela con tu pareja, familia o amigos. No tienen que conocer cada detalle del viaje, pero conviene comunicar el destino que visitas, los vuelos u horarios de llegada y el lugar en el que estás alojada.

Escríbeles o llámalos cuando hayas llegado al destino o te instales en el alojamiento. Si por algún motivo pierden contacto, ellos estarán alerta. Si durante el viaje te sientes insegura, comparte tu ruta en línea. Recuerda que es tu primer viaje sola y es posible que te sientas algo insegura. Pero con el tiempo eso pasa.

8. Documentos y dinero viajan contigo

Te sugiero llevar copias de tus documentos, ya sea en digital o impresos. Si vas a un lugar poco seguro o realizas actividades en el agua, es mejor dejar los originales en la caja fuerte del hospedaje o dentro algún bolsillo escondido de tu equipaje.

El dinero puede ir contigo, pero en distintos lugares. Puedes llevar una parte en la billetera y otra en un canguro invisible. Nunca todo junto y en un solo lugar.

Es importante que lleves contigo el nombre y dirección del alojamiento, así como el de algún contacto en caso de emergencia (guárdalo con ese nombre). Esto puede ayudarte si te pierdes u ocurre algún percance.

Organiza tu itinerario y deja tiempo libre para descubrir y sorprenderte. / Pixabay

9. Habla con desconocidos

Contrario a lo que te recomendaron tus padres cuando eras pequeña, hablar con desconocidos es lo mejor que puedes hacer. Sobre todo si son locales. Ellos conocen las mejores rutas, los lugares para probar comida regional (sin pagar precio de turista), los días libres en los museos o los planes imperdibles en su localidad.

Conversar con gente foránea también es parte del viaje. Pueden recorrer juntos el destino, ayudarse con las fotos o ponerse de acuerdo para salir por las noches. No imaginas la red de amigos que logras con el tiempo.

10. Sigue tu instinto

Más de una vez me he perdido, he llegado a una calle sin salida o me he encontrado en una situación de riesgo. Pero gracias a mi instinto, y a la gente buena que siempre encuentro en el camino, todo ha quedado como anécdota de viaje.

Así que atenta a todo para que sepas cómo manejarte. No bajes la guardia. Si alguna persona o lugar te genera desconfianza, aléjate. Cuida tus cosas y calcula bien tus tiempos. Los lugares públicos y abiertos son más seguros. También te sugiero no salir a solas en la madrugada, a menos que sepas que la zona es 100 % segura. Y sobre todo confía en ti. Sin duda puedes lograr más de lo que imaginas y tu primer viaje sola puede ser una excelente forma de descubrirlo.