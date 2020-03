Pamela Boldrini es una administradora de empresas y blogger de viajes peruana que hace cuatro meses partió del país con destino a la India con una maleta llena de ilusiones. Ahorró durante años para poder viajar alrededor del mundo. Tenía todo anotado. Los destinos que visitaría en Asia y Europa. Nada podía salir mal, pensó, hasta que la noticia del avance del coronavirus cambio por completo todos sus planes.

La peruana-que renunció a su trabajo en Lima para cumplir esta travesía- había visitado entre noviembre del 2019 y enero de este año sin problemas los mejores atractivos turísticos de Tailandia, Malasia, Singapur y Vietnam. Las incógnitas empezaron cuando llegó a China.

Sus días en China

“Era mi segundo día en Shanghái, estaba despertando y de pronto noté que tenía varios mensajes por Instagram y por Facebook en los que me alertaban de la existencia de un virus mortal en China. Confieso que al inicio no le di mucha importancia pero luego mi familia y amigos empezaron a preocuparse y a pedirme que dejara el país. Fue ahí cuando decidí averiguar más del tema”, recuerda.

Casi ni pudo hacer turismo, porque el gobierno chino decidió cerrar todos sus atractivos turísticos. Durante el poco tiempo que Pamela pasó en este destino, las famosas celebraciones por el Año Nuevo Chino fueron reemplazadas por personas usando mascarillas en medio de calles vacías.

“Sabía que no podía enfermarme, por eso me alimenté bien, tomaba vitamina C, me lavaba constantemente las manos y evité frecuentar lugares donde podría tener contacto con gente, esos últimos días prácticamente permanecí en el hostel”, asegura.

El coronavirus llegó a Japón

Antes de que no pueda salir de China, Pamela decidió enrumbar hasta Tokio. Aún en el aeropuerto vio como doctores con trajes especiales examinaban a todos en busca de posibles infectados. Los extranjeros discutían con el personal de las aerolíneas por la demora de vuelos. El panorama no era el mejor. “Solo quería salir de China”, detalla. Cuando ya pudo subir al avión, ella usaba el gel antibacterial en todo momento.

“Cuando llegué a Tokio, firmé una declaración jurada en el que afirmaba que no había estado en Wuhan, la ciudad donde comenzó el brote de coronavirus. Me midieron la temperatura y con eso pude ingresar a Japón”, remarca. En este país pasó nueve días, haciendo todo lo que no pudo en China, es decir, descubriendo sus mejores templos y santuarios. Incluso, se dio el tiempo para visitar el famoso monte Fuji.

Aunque en un principio se sintió aliviada, al pasar los días los casos de contagios por el Covid-19 iban en aumento en Japón. Las dudas regresaron a la peruana. Sus siguientes destinos fueron Hong Kong y Corea del Sur. Pamela se iba informando de los casos, y siempre usaba una máscara por protección y llevaba un gel antibacterial.

Resistiendo al viaje

“En Hong Kong pude ver el pánico en la gente, cuando llegaban máscaras y gel la gente se abarrotaba en los establecimientos para comprarlas a pesar de los precios altísimos. Debo confesar que ahí si me asusté más de lo debido y sentía que debía salir lo más pronto posible”, confiesa.

La ruta de la viajera parecía llegar a su fin porque muchos países de Asia no permitían la entrada a los turistas que habían estado en China, y otros le pedían la cuarentena antes de ingresar. El estrés era normal en una situación así, pero indica que siempre mantuvo una actitud positiva y fuerte para salir adelante.

Ahora se encuentra en Sídney, Australia, y aunque las cosas no han salido como las pensó, quiere aprovechar lo mejor de este destino. Asegura que es lo que necesitaba luego de todo lo que vivió con el coronavirus siguiendo sus pasos. Su salud es estable así que no hay razones para no seguir reflexiona.

“Por lo pronto lo más importante ahora es sentirme segura, evitar riesgos innecesarios, seguir previniendo y permanecer positiva para que pronto acabe todo y vuelva a la normalidad para poder continuar con mi gran sueño de viajar por el mundo”, concluye.

