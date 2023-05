Con la llegada del mes de junio, la hermosa ciudad de Lima se transforma en un destino perfecto para explorar y disfrutar de nuevas experiencias. Ya sea que seas un residente local o un visitante curioso, Lima tiene mucho que ofrecer durante esta estación del año. Desde eventos culturales hasta actividades extremas, te presentamos diez nuevas experiencias para que te sumerjas en el espíritu otoñal de la ciudad.

Listen to the Music Festival

Listen to the Music Festival es un homenaje en vivo al rock clásico. Disfruta de las canciones de Toto, Eric Clapton, Creedence Clearwater Revival, Grand Funk, Dire Straits, The Romantics, Lynyrd Skynyrd, Fleetwood Mac, Tom Petty, Doobie Brothers, Eagles, Traveling Wilburys, War, Rod Stewart, Player, Roy Orbinson, George Harrison, Electric Light Orchestra y The Hollies.

Fecha y hora: Jueves 01 y Viernes 02 de junio, a las 8:00 p.m.

Lugar: Sargento Pimienta de Barranco.

Obtén más información en el siguiente enlace.

“Despertar de primavera” en el Teatro La Plaza

Asiste a una magnífica obra dirigida por Jorge Castro. “Despertar de primavera” transcurre en una sociedad conservadora, en la que un grupo de estudiantes se enfrenta a los grandes temas que marcan la adolescencia: el despertar sexual, la transformación del cuerpo, las primeras decepciones sobre el mundo adulto, el suicidio.

Este clásico del teatro alemán es protagonizado por una nueva generación de talentosos actores y actrices que, por medio de la rebeldía y la poesía, cuestiona los mandatos sobre la libertad sexual establecidos a través de la educación y la religión.

Fecha y hora: Desde el Lunes 29 de mayo al Domingo 18 de junio, a las 8:00 p.m.

Lugar: Teatro La Plaza.

Obtén más información en el siguiente enlace.

“La Vida es Sueño” en el Teatro La Plaza

Deléitate con un clásico dirigido por Fito Valles. La historia narra la vida de una joven rebelde, su ocurrente amigo y un caballo sin igual, los cuales llegan a Polonia en busca del Príncipe de Moscovia, quien ha escapado de su país para arreglar un serio problema. Sin embargo, en el camino al Palacio Real descubren a un joven llamado Segismundo quien, encerrado en una torre, vive privado de su libertad por órdenes del Rey, un hombre muy supersticioso. ¿Qué decisiones tomará este rey respecto al futuro del reino?

Una divertida y mágica aventura que se desarrolla entre el aparente sueño y la realidad de su protagonista, despertando los valores del amor propio, la autoconfianza, la comunicación en familia y, por supuesto, nuestra relación con el destino. “La vida es Sueño” es un clásico que sobrevive en el tiempo y llega en esta oportunidad con una escenografía 100% eco-amigable y vestuarios hechos de materiales reciclados. Una obra perfecta para nuestros días, donde lo importante es no olvidar que, ya sea en sueño o no, siempre se debe hacer el bien.

Fecha y hora: Desde el Sábado 03 de junio al Domingo 30 de julio, a las 4:00 p.m.

Lugar: Teatro La Plaza.

Obtén más información en el siguiente enlace.

Taller: Explorando los elementos del escenario

Este taller, dirigido por Diego Chiri Zapata (Bucknell University - Pensilvania, EE.UU.), es una introducción a “Moment Work”, una metodología de teatro de creación colectiva que busca desarrollar obras de teatro sin la necesidad de empezar con un texto previamente escrito. En el taller, los participantes aprenderán a identificar, fragmentar y aislar los elementos del escenario (arquitectura, luces, sonido, utilería, etc.) y así explorar el potencial narrativo de cada uno de ellos por separado. Al finalizar, los participantes tendrán las herramientas para poder crear sus propias historias utilizando un lenguaje puramente teatral.

Fecha y hora: Desde el Lunes 05 junio al Jueves 22 junio, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lugar: Sala Cine de la Alianza Francesa de Lima.

Obtén más información en el siguiente enlace.

Tour en el Cementerio Presbítero Maestro

El Cementerio Presbítero Maestro es el camposanto más antiguo de Perú, que por su grandiosa arquitectura y finas esculturas es valorado, es un libro abierto de historia, arte y cultura desde hace más de dos siglos. Durante el recorrido se pueden descubrir numerosas historias reales y misteriosas relatadas en sus nichos, tumbas, criptas y mausoleos.

Fecha y hora: Viernes, Sábado y Domingo por el resto del año, a las 6:30 p.m.

Lugar: Inicio del tour en Av. Wilson cruce Av. España, cuadra 02.

Obtén más información en el siguiente enlace.

Kartodromo Racing Dakart

¡Realiza un circuito en este circuito de karts! El Kartodromo de Asia está ubicado en el Centro Comercial Boulevard de Asia, a la altura del kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur. Cuenta con 20,000 metros cuadrados, es escenario de carreras entre amigos, eventos privados, eventos corporativos, competencias de karts, clases de manejo, activaciones de marcas, entre otras actividades.

Fecha y hora: Todos los días hasta el 30 de junio; en los horarios de 4:00 p.m., 5:00 p.m., 6:00 p.m. y 7:00 p.m.

Lugar: Boulevard de Asia.

Obtén más información en el siguiente enlace.

Visita el Parque de la Imaginación

El Parque de la Imaginación es un lugar donde solo tú pones el límite a tu curiosidad, cuentan con el primer acuario del Perú, zona de dinosaurios (animatrónicos), animales de áfrica (animatrónicos) y mucho más. Podrás aprender sobre la naturaleza de manera lúdica y creativa.

Fecha y hora: Sábado y Domingo hasta el 25 de junio, a las 9:00 a.m.

Lugar: Parque de la imaginación, San Miguel.

Obtén más información en el siguiente enlace.

“Humor a la mesa”

El humorista Fernando Armas presentará su nuevo show llamado “Humor a la mesa” en la Estación de Barranco, donde presentará sus mejores imitaciónes a las que ya nos tiene acostumbrados y estará acompañado con artistas invitados. ¡No te lo puedes perder!

Fecha y hora: Viernes 02 de junio, a las 10:00 p.m.

Lugar: La Estación de Barranco.

Obtén más información en el siguiente enlace.

¡Auxilio, tengo un hijo adolescente! por Carlos Galdós

Carlos Galdós presenta su nuevo e hilarante show donde nos trae una ruta de “salvación” de como educar y convivir con un hij@ adolecente y no morir en el intento. Asiste a una terapia grupal divertida y sanadora con uno de los humoristas más aclamados del Perú!

Fecha y hora: Todos los Sábados de junio, a las 8:00 p.m.

Lugar: La Estación de Barranco.

Obtén más información en el siguiente enlace.

Trekking, rapel y barranquismo en la Catarata de Huanano y Songos

¡Descubre naturaleza y diversión a solo dos horas de Lima! San Jerónimo de Surco es la tierra de las cascadas limeñas, que te hará sentir una gran dosis de adrenalina con sus increíbles caídas de aguas y formaciones naturales en piedra. Ya sea que te aventures descendiendo 30 metros de altura en la catarata de Huanano o te animes a atravesar obstáculos de caídas de agua y deslizarte en los toboganes de piedra en Songos.

Fecha y hora: Sábado, Domingo y feriados de todo el año, en diferentes horarios.

Obtén más información en el siguiente enlace.

Ya sea que estés interesado en la cultura, la naturaleza o entretenimiento, el mes de junio en Lima te espera con los brazos abiertos para que descubras todo lo que tiene preparado en esta encantadora temporada del año.