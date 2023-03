1 / 11

En los últimos meses empezó a crecer una extraña teoría en redes sociales: Hailey Bieber estaba obsesionada con Selena Gomez. Desde entonces, empezaron a resurgir antiguos looks muy similares entre sí, hecho que alimentó la guerra fría entre sus fans. Imitación o no, lo cierto es que muchos de estos looks son muy similares hasta el punto de sembrar la duda de quién copia a quién. Estos son algunos de los más comentados en redes. (Fotos: IG @selenagomez, IG @aileybieber)