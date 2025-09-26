| : Aurelio Miró Quesada Sosa | historiador | periodista | académico | ex | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Solo para suscriptores
Icono Premium
EL COMERCIO
>
archivo elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Aurelio Miró Quesada Sosa: la partida en 1998 de un testigo del siglo XX

La mañana del 26 de septiembre de 1998, el Perú despidió a un periodista, historiador y académico cuya huella profunda forjó instituciones y dejó un gran legado humanista en el país. Su nombre: Aurelio Miró Quesada Sosa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
Imagen del doctor Aurelio Miró Quesada Sosa del 30 de abril de 1961, entonces subdirector del diario Decano. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Imagen del doctor Aurelio Miró Quesada Sosa del 30 de abril de 1961, entonces subdirector del diario Decano. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Aurelio Miró Quesada Sosa: la partida en 1998 de un testigo del siglo XX
Resumen de la noticia por IA
Aurelio Miró Quesada Sosa: la partida en 1998 de un testigo del siglo XX

Aurelio Miró Quesada Sosa: la partida en 1998 de un testigo del siglo XX

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Ese sábado 26 de septiembre de 1998, la crónica e historia nacionales quedaron marcadas por la partida de una figura central de nuestro periodismo y humanidades. A los 91 años, Aurelio Miró Quesada Sosa, el entonces director y presidente del directorio de El Comercio, falleció en la clínica San Felipe, en Jesús María, dejando tras de sí una impronta inconfundible en la prensa, la universidad y el pensamiento peruano. Su deceso convocó una sentida manifestación de duelo que trascendió lo familiar para involucrar a la intelectualidad y a la clase política del país.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua