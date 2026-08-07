‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) brindó una entrevista en donde reveló sus planes con Lionel Scaloni, actual entrenador de la ‘Albiceleste’.

El directivo enfatizó en que apoya la permanencia de Scaloni, tras la posible salida o las intenciones de ‘parar un poco’ que deslizó el DT de 48 años.

“Mi plan A, mi plan B, mi plan C es Scaloni”, dijo el dirigente. “Yo quiero que siga, todos queremos que siga, de hecho habíamos hablado (...), las conversaciones estaban muy avanzadas”.

“Soy agradecido, como soy agradecido creo que hay que dejarlo que él medite, que tome la decisión que él crea que es la correcta, y uno la tiene que respetar”, agregó.

Scaloni ha liderado el que muchos consideran el mejor momento de la selección argentina en la historia, con el título mundial en Catar 2022, la Finalissima en 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

“Yo no puedo tener al Gringo (apodo de Scaloni) encadenado si él siente que no tiene las ganas necesarias o que no tiene quizás alguna proyección superadora”, sostuvo el dirigente.

“Al contrario, yo quiero que él esté bien y por todo lo que nos dio a nosotros, todos tendríamos que querer lo mismo. Aunque nos duela y aunque digamos, después de la Scaloneta, ¿quién?”, añadió.