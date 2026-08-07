Lionel Scaloni. (Foto: Getty Images)
Lionel Scaloni. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) brindó una entrevista en donde reveló sus planes con Lionel Scaloni, actual entrenador de la ‘Albiceleste’.

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