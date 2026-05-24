Belgrano firmó una remontada épica y venció 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura 2026. El equipo cordobés reaccionó tras estar en desventaja y encontró el empate a los 25 minutos gracias a Leonardo Morales.
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Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Belgrano firmó una remontada épica y venció 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura 2026. El equipo cordobés reaccionó tras estar en desventaja y encontró el empate a los 25 minutos gracias a Leonardo Morales.
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