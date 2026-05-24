Belgrano firmó una remontada épica y venció 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura 2026. El equipo cordobés reaccionó tras estar en desventaja y encontró el empate a los 25 minutos gracias a Leonardo Morales.

Cuando el partido parecía encaminado a un desenlace incierto, apareció la figura de Nicolás Fernández, quien se vistió de héroe en los minutos finales. A los 84’, convirtió desde el punto de penal para poner en ventaja a su equipo.

Tres minutos más tarde, a los 87’, Fernández volvió a golpear y selló su doblete para asegurar el 3-2 definitivo. De esta manera, Belgrano concretó una espectacular remontada y se quedó con un triunfo memorable ante River en un partido lleno de emociones.

GOL DE UVITA PARA EL 2-2 DE BELGRANO A RIVER.



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¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER!



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