River Plate golpeó primero en la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional al ponerse en ventaja 1-0 sobre Belgrano. La jugada clave llegó tras una gran asistencia de Galván, quien habilitó con precisión a Facundo Colidio. El delantero no falló y definió con categoría para desatar la euforia millonaria. Con este tanto, River toma ventaja en un duelo decisivo, marcando el ritmo desde el inicio y obligando a Belgrano a reaccionar en busca del empate.

Belgrano reaccionó rápidamente en la final del Torneo Apertura 2026 y encontró el empate a los 25 minutos gracias a Leonardo Morales. El defensor apareció en el momento justo para vencer la resistencia de River Plate y poner el 1-1, devolviéndole la paridad a un partido que se juega con alta intensidad y emociones en ambos arcos.

ASISTENCIA DE GALVÁN Y GOL DE COLIDIO PARA EL 1-0 DE RIVER A BELGRANO.



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