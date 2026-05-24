Por Redacción EC

River Plate golpeó primero en la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional al ponerse en ventaja 1-0 sobre Belgrano. La jugada clave llegó tras una gran asistencia de Galván, quien habilitó con precisión a Facundo Colidio. El delantero no falló y definió con categoría para desatar la euforia millonaria. Con este tanto, River toma ventaja en un duelo decisivo, marcando el ritmo desde el inicio y obligando a Belgrano a reaccionar en busca del empate.

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