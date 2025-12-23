Siguen las celebraciones. Ángel Di María recibió este lunes 23 de diciembre el Olimpia de Plata 2025 por ser considerado el mejor futbolista argentino del año por Círculo de Periodistas Deportivos.

El ‘Fideo’ logró imponerse a sus compañeros de la selección argentina, Leandro Paredes y Lautaro Marínez, en la ceremonia celebrada en la Usina del Arte de Buenos Aires.

El trofeo lo recibió en manos de ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Federación de Fútbol Argentino (AFA), quien además le otorgó una placa conmemorativa y una camiseta de la ‘Albiceleste’.

De esta manera, el capitán del conjunto ‘Canalla’ releva a los ganadores del 2024: ‘Dibu’ Martínez y Lautaro Martínez.