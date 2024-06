Marcelo Tinelli y Lionel Messi se reunieron en Miami, previo al inicio de la Copa América 2024. El futbolista argentino le brindó una amena entrevista al conductor.

Tinelli se apareció con el cabello pintado de rosa. Y ‘Lio’ no demoró en reaccionar sorprendido. “Jugado el color rosa, pero ahora se lleva mucho. Me sorprendió, igual acá no pasa nada con el calor, allá es jodido”, indicó.

LEE TAMBIÉN: Jorge Fossati y por qué es el mayor hincha del cuevismo

Durante la entrevista, Marcelo sorprendió al ‘10′. Le mostró un tatuaje del jugador besando la Copa del Mundo. “Esta es tu cara, que va a estar en mi cuerpo por el resto de mi vida”, indicó.

Messi se quedó sin palabras, y tras ver el tatuaje durante segundo se animó a decir: “Que locura”.

⚽ La promesa de Marcelo Tinelli luego del triunfo en Qatar 2022



El conductor le mostró a Lionel Messi el tatuaje que se hizo con su cara.



"Hay mucha gente que hizo locuras de este tipo", comentó La Pulga. #MessiEnAmerica @cuervotinelli pic.twitter.com/pO6wcEGhjl — América TV (@AmericaTV) June 19, 2024

mo recinto deportivo.