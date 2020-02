El coronavirus no perdona y se sigue expandiendo por el mundo. Llegó a Italia el pasado fin de semana y ya se suman más de 270 casos. La Serie A no es ajeno a ello. De hecho, en la última jornada se tuvo que suspender cuatro encuentros para evitar cualquier problema ya que se tratan de eventos masivos y para la fecha venidera se jugarán cinco duelos a puertas cerradas, incluido el clásico Juventus-Inter.





El coronavirus apareció en China y la Superliga de ese país se vio obligada a suspender el arranque de su temporada prevista para el 22 de febrero. Ahora, en Italia la situación se ha presentado en la zona norte del país, lo que sí afecta mucho a la Serie A y al deporte italiano en general.

El pasado fin de semana los partidos entre Torino vs. Parma, Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo y el Verona-Cagliari tuvieron que ser suspendidos para prevenir cualquier propagación del coronavirus, sobretodo en el norte de Italia. Así, la liga doméstica no se va a poder llevar con total normalidad mientras esta crisis sanitaria persista en el país de la bota. "Tenemos el deber de ser prudentes y responsables. Es necesario actuar con seriedad y determinación, sin alarmismo pero evitando cualquier situación de riesgo”, afirmó Vicente Spadafora, Ministro de Deportes italiano y encargado de tomar la decisión.

San Siro cerrado. El Inter-Sampdoria no se disputó el fin de semana. (Foto: Reuters)

Mientras, para la fecha venidera, se tomó la decisión de que seis partidos se disputen a puertas cerradas. El clásico italiano entre la Juventus e Inter de Milan, se realizará sin público ya que Turín es una de la región afectada con el virus. “Siguiendo las demandas del mundo del deporte y considerando que la prohibición de manifestaciones deportivas abiertas al público se mantiene en seis regiones del norte de Italia, hemos aceptado la disputa de partidos a puertas cerradas”, informó Vincenzo Spadafora.

Partidos a puertas cerradas Región Milan-Genoa Milán- Lombardía Udinese-Fiorentina Udine - Friuli-Venecia Parma-SPAL Parma - Emilia-Romaña Sassuolo-Brescia Sassuolo - Emilia-Romagna Sampdoria-Hellas Verona Génova - Génova Juventus-Inter Turín - Piamonte

Posiblemente, a Juventus le pasará factura no jugar con el apoyo de su afición y es difícil pensar ahora en cómo afrontará el encuentro de vuelta de octavos de la Champions contra el Olympique de Lyon si el problema continúa. Dicho duelo está programado aún para el 17 de marzo. Mientras, la ‘Vecchia Signora’ tendrá que lidiar con esta situación en el torneo local.

La amenaza del coronavirus no solo ha afectado la Serie A, también ha implicado la suspensión de decenas de partidos del fútbol amateur en Italia. A ello se suman cinco de la Serie C y una de Serie B, que también han tenido que ser aplazados. Es mera incertidumbre la fecha en las que estos partidos se recuperarán, pues lo que parecía un simple susto terminó siendo un problema mayor que no para de crecer.

NOTA PARA SUSCRIPTORES





EUROPEOS COMPLICADOS

Pero no solo la Serie A se ha visto afectada. Los torneos europeos están en la mira. De hecho, ya la realización del partido entre Napoli y Barcelona se puso en duda. El duelo se disputó ayer por tarde en el estadio San Paolo, que por estar al sur del país no se vieron obligados a evitar la presencia del público. Sin embargo, ayer se presentó el primer caso en la región sur, específicamente en Sicilia (Palermo).

Napoli y Barcelona jugaron con público. (Getty)

Pero si puede llegar a poner en riesgo los otros partidos de Champions League. Ello debido a que tres equipos italianos aún están en la lucha por levantar la ‘Orejona’: Napoli, Juventus y Atalanta, que venció 4-1 en la ida a Valencia. De avanzar a cuartos de fina, tendrán que ver cómo evoluciona el virus en el país para determinar la forma de encarar estos duelos.

El Inter ya sintió el rigor del coronavirus. La semana pasada se suspendió su partido ante Sampdoria mientras que ahora jugará dos encuentros a puertas cerradas. Al ya mencionado ante Juventus del fin de semana se sumó su duelo de revancha por los dieciseisavos de la Europa League. Este jueves enfrenta a Ludogorest sin público.

"De acuerdo con la UEFA y de conformidad con las disposiciones de las autoridades sanitarias de la Región de Lombardía y el Municipio de Milán, se jugará el partido de vuelta de la ronda de la Europa League de 32 entre el Inter y Ludogorets el jueves 27 de febrero a las 21.00h de la noche a puerta cerrada en el estadio Giuseppe Meazza”, dice el comunicado que dieron a conocer.

| ANNUNCIO#InterLudogorets si disputerà allo Stadio Meazza, giovedì 27, a porte chiuse



Il comunicato e le motivazioni https://t.co/P20BDhiyqC #FCIM — Inter (@Inter) February 24, 2020

PARTIDOS EUROPEOS DE ITALIANOS EN CONDICIÓN DE LOCAL

Club Torneo Rival Fecha Resolución Juventus Champions Lyon 17 de marzo Sin definirse Inter Europa League Ludogorest 27 de febrero Puerta cerrada

Es así que el balompié italiano está teniendo complicaciones para seguir su rumbo con total normalidad. El coronavirus crece y deja una total incertidumbre para que el balón continúe rodando en el país de la bota. Sea como fuere, se espera que esta situación se resuelva lo más antes posible para evitar más repercusiones negativas, tanto en la Serie A como en la Champions League.

También se han suspendidos las actividades del Pro14 Rugby, torneo en el que participan equipos italianos, británicos y sudafricanos. La misma decisión tomó la Federación de Vóley italiana, que ha postergado todos sus partidos hasta marzo.

NOTAS RECOMENDADAS