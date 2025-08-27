Dejaron el nombre del Perú en alto. Diego Elías y Luciana Castillo lograron la medalla de oro en dobles mixtos en el Panamericano de Squash Río 2025, este jueves 27 de agosto.
Lograron la máxima presea tras superar por 2-0 a la dupla Fouts-Spizzirri. De esta manera, Perú logra su primer oro en el torneo panamericano.
Elías, con este triunfo, acumula cuatro medallas de oro en los Panamericanos (2018, 2023, 2024 y 2025).
Por su lado, Castillo, solo este año, ya había logrado el oro en el Panamericano sub-19 y la plata en los Juegos Panamericanos Junior.
