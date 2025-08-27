Dejaron el nombre del Perú en alto. Diego Elías y Luciana Castillo lograron la medalla de oro en dobles mixtos en el Panamericano de Squash Río 2025, este jueves 27 de agosto.

Lograron la máxima presea tras superar por 2-0 a la dupla Fouts-Spizzirri. De esta manera, Perú logra su primer oro en el torneo panamericano.

Elías, con este triunfo, acumula cuatro medallas de oro en los Panamericanos (2018, 2023, 2024 y 2025).

Por su lado, Castillo, solo este año, ya había logrado el oro en el Panamericano sub-19 y la plata en los Juegos Panamericanos Junior.

¡ORO PARA PERÚ! 💪✨️🇵🇪

Luciana Castillo y Diego Elías 🇵🇪 superaron 2-0 a la dupla Fouts/Spizzirri 🇺🇸 y se consagran campeones panamericanos de squash en dobles mixtos.



Es el primer oro no individual para Perú en toda la historia del Panamericano y la 1ª medalla en mixto 👏👏 pic.twitter.com/fRkoYgdZRL — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) August 27, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.