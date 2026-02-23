El volante nacional Erick Noriega volvió a ser protagonista con el Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense al marcar uno de los penales en la definición que le permitió al cuadro gaúcho avanzar a la final del Campeonato Gaúcho 2026 tras superar al Juventude.

En un partido intenso y parejo que terminó 1-1 tras los 90 minutos, Noriega fue determinante ya que además de jugar todo el encuentro, brindó la asistencia para el gol del empate de su equipo en el segundo tiempo, llevando el duelo a la tanda de penales.

Ya en la definición desde los 12 pasos, el volante peruano asumió la responsabilidad y ejecutó con precisión su disparo, contribuyendo al 4-1 final en la serie a favor de Gremio. Esta victoria consagra al “Tricolor” como finalista de uno de los torneos estatales más competitivos de Brasil.

Ahora, Gremio espera por su clásico rival Internacional para disputar el título en una final que promete mucha emoción para el fútbol de Porto Alegre.

La actuación de Noriega refuerza su consolidación como pieza clave en el mediocampo de uno de los clubes tradicionales de Brasil, mientras sigue buscando éxitos tanto a nivel de clubes como en su carrera con la Selección Peruana.