Barcelona vs Real Madrid se enfrentarán por la final de la Supercopa de España, que se jugará este domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda (Arabia Saudí). Los aficionados de ambos equipos y seguidores del fútbol internacional podrán seguir este duelo en directo y en vivo, con cobertura en televisión y plataformas de streaming en todo el mundo.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid HOY?

El partido de Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España, será este domingo 11 de enero del 2026 a la 2:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio King Abdullah Sports City.

Hora del partido, Barcelona vs Real Madrid

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 8:00 p.m.

Canal TV para ver Barcelona vs Real Madrid EN VIVO

La transmisión del partido entre Barcelona vs Real Madrid será transmisitido en América TV para todo el Perú. En streaming lo podrás ver por América TV GO. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Por otra parte, en Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela, el partido va por Win Sports, Flow Sports, El Canal del Fútbol y Meridiano. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Finalmente, en México y otros países de Centroamérica, la semifinal de la Supercopa de España será transmistido por Sky Sports. Mientras que, en Estados Unidos lo podrás ver por televisión en Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.