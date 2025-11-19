El Barcelona ha presentado este miércoles su cuarta equipación, un homenaje a la victoria por 0-3 que el equipo liderado por Ronaldinho firmó frente al Real Madrid en el Bernabéu el 19 de noviembre de 2005, justo hace 20 años.

La nueva camiseta, que se ha puesto a la venta este mismo miércoles, cuenta con las franjas azulgranas en vertical pero desestructuradas, un detalle, que según precisa el club en un comunicado, se inspira en la trayectoria del balón en cada uno de los tres goles anotados en el Clásico de hace dos décadas: el primero de Eto’o y los dos siguientes de Ronaldinho.

Con motivo de la presentación de la cuarta equipación, la entidad ha creado la campaña ‘El fútbol es arte’ y ha publicado una pieza audiovisual protagonizada por los jugadores del primer equipo masculino Marcus Rashford, Roony Bardghji, Alejandro Balde y Marc Bernal, así como las futbolistas de la escuadra femenina Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Ona Batlle.

Un día como hoy, el fútbol nos regalaba momentos que no se podían explicar con palabras.@nikefootball pic.twitter.com/3WiaIub3Y6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.