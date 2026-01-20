Franco Mastantuno marcó su primer gol en Champions League tras una gran jugada de Vinícius Jr.
Redacción EC
Redacción EC

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League. El argentino apareció a los 51′ para colocar el 3-0 del Real Madrid vs. Mónaco y asegurar la goleada de su equipo en el Santiago Bernabéu. La jugada fue rápida y perfecta. Dean Huijsen recuperó el balón en campo contrario y descargó con ‘Vini’, quien se sacó un defensor y habilitó a Mastantuono. El atacante remató cruzado con un derechazo y batió al arquero rival. Golazo que le dio mayor comodidad al conjunto de Álvaro Arbeloa.

