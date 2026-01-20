Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League. El argentino apareció a los 51′ para colocar el 3-0 del Real Madrid vs. Mónaco y asegurar la goleada de su equipo en el Santiago Bernabéu. La jugada fue rápida y perfecta. Dean Huijsen recuperó el balón en campo contrario y descargó con ‘Vini’, quien se sacó un defensor y habilitó a Mastantuono. El atacante remató cruzado con un derechazo y batió al arquero rival. Golazo que le dio mayor comodidad al conjunto de Álvaro Arbeloa.

¡¡PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN CHAMPIONS!! GRAN JUGADA Y ASISTENCIA DE VINI Y DERECHAZO DE PRIMERA DEL ARGENTINO PARA EL 3-0 DEL REAL MADRID VS. MONACO.



