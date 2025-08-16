Con asistencia de Yamal: Raphinha marcó el 1-0 de Barcelona vs. Mallorca por LaLiga | VIDEO

Escucha la noticia
Barcelona visita a Mallorca en el Estadio de Son Moix por la primera fecha de LaLiga EA Sports 2025/26, este sábado 16 de agosto. Raphinha (7′) marcó el 1-0 de los ‘blaugranas’ tras una precisa asistencia de Lamine Yamal.
