A la MLS: James Rodríguez será nuevo jugador de Minnesota United

James Rodríguez acordó un vínculo corto con Minnesota United, un movimiento estratégico para llegar con ritmo al Mundial. (Foto: Getty Images)

La operación más comentada del mercado internacional tomó un rumbo inesperado. James Rodríguez, capitán y referente de la selección colombiana, alcanzó un acuerdo verbal para incorporarse al Minnesota United de la MLS, un movimiento que redefine su ruta deportiva a meses del Mundial. La negociación incluye un detalle que generó sorpresa: el mediocampista no llegará como Jugador Franquicia, un giro que modifica el impacto económico de su fichaje y abre un abanico de posibilidades contractuales a corto plazo.

