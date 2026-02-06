A la MLS: James Rodríguez será nuevo jugador de Minnesota United

La operación más comentada del mercado internacional tomó un rumbo inesperado. James Rodríguez, capitán y referente de la selección colombiana, alcanzó un acuerdo verbal para incorporarse al Minnesota United de la MLS, un movimiento que redefine su ruta deportiva a meses del Mundial. La negociación incluye un detalle que generó sorpresa: el mediocampista no llegará como Jugador Franquicia, un giro que modifica el impacto económico de su fichaje y abre un abanico de posibilidades contractuales a corto plazo.

El punto clave de su llegada pasa por el modelo de contrato que se viene estructurando. Lejos de firmar un vínculo largo o de asumir un rol estelar en la escala salarial del club, James optaría por un acuerdo de apenas seis meses, justo el tiempo que resta para el inicio de la Copa del Mundo. Este formato pretende asegurarle continuidad competitiva sin condicionar su futuro después del torneo. La decisión responde a una estrategia que le permitiría evaluar ofertas en el mercado de mitad de año como agente libre, un escenario atractivo considerando que su salida del León dejó dudas sobre su estado físico. El reto inmediato será comprobar si este semestre será suficiente para recuperar su mejor versión.

La información fue confirmada por el especialista en fichajes Fabrizio Romano, lo que incrementó la expectativa en Saint Paul. El hecho de que James llegue con el pase en la mano simplificó las gestiones administrativas y facilitó que Minnesota ajustara su presupuesto sin romper el tope salarial de la liga. Aunque faltan trámites y la revisión de documentos, desde el entorno del futbolista aseguran que el entendimiento es total y que el mediocampista ya tiene claro su rol en el proyecto. El club, que cuenta con una comunidad futbolera en crecimiento y presencia colombiana, considera que su talento puede cambiar el desempeño del equipo en la Conferencia Oeste.

En esa línea, Minnesota United apuesta por el impacto inmediato de un jugador con experiencia en Mundiales, Champions League y grandes ligas. La incorporación de James se enmarca también en la tendencia de figuras internacionales que eligen la MLS como plataforma de preparación previa a torneos globales. Sin embargo, la interrogante es inevitable: ¿podrá adaptarse al ritmo físico, intenso y vertical de la liga estadounidense en pocas semanas? El cuerpo técnico confía en que su capacidad para resolver partidos con su pegada y lectura táctica compensará el proceso de adaptación.

A nivel deportivo, el club gana a un mediocampista con una creatividad que escasea en la zona. James puede potenciar el funcionamiento ofensivo y convertirse en el socio ideal de Kelvin Yeboah y del resto del ataque. Su precisión a balón parado, una de sus mayores virtudes, es un recurso que Minnesota no ha logrado explotar en las últimas temporadas. La idea es que su presencia marque una diferencia inmediata en los tramos de mayor elaboración, justo donde el equipo mostraba déficit.

Con la documentación en fase final y la presentación prevista para las próximas horas, el fichaje apunta a cerrar una de las novelas más extensas del mercado. James Rodríguez diseñó un plan a la medida para su semestre previo al Mundial: continuidad, libertad contractual y una liga que le permitirá competir sin sobrecargas. Minnesota United, por su parte, apuesta por un golpe de autoridad para fortalecer sus aspiraciones.