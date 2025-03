Así marcha la Tabla de las Eliminatorias Sudamericanas antes de la fecha 14: posiciones y programación

Venezuela vs. Perú, Bolivia vs. Uruguay y Argentina vs. Brasil son algunos de los partidazos que se disputarán en la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. Cada vez falta menos para que se conozcan a las selecciones que clasificarán directamente al siguiente Mundial, además de también saber cuál será el equipo de este torneo que representará a esta parte del continente en el tan ansiado repechaje. Por ese motivo, con el fin de que estés al tanto de todos los detalles, aquí te contaremos cómo va la tabla y cuál es la programación de esta fecha, la cual promete emociones, goles y encuentros de poder a poder.

Recordemos que en esta fecha, en medio de gran expectativa, Perú y Venezuela disputarán un encuentro que, por su situación en la tabla, es una verdadera final para ambos. Incluso, el técnico de la ‘Vinotinto’ señaló en la previa que guardó algunos jugadores en la jornada pasada, todo con el fin de llegar de la mejor manera ante la Bicolor.

“Más allá de que todos los partidos son importantes y como se están dando las cosas, el partido del martes para nosotros es muy importante. Todo lo que planificamos y sabiendo que jugábamos un día posterior, era un día menos de descanso con 9 jugadores amonestados, lógicamente eso fue un poco la estrategia que pensamos, en guardar algunos jugadores para llegar, sin dejar de lado este partido, porque la realidad es que todos los que citamos es porque creemos que están en condiciones de jugar”, dijo Fernando Batista, técnico del cuadro ‘llanero’.

La selección peruana venció 3-1 a Bolivia en la última fecha. (Fuente: Facebook Selección Peruana)

De otro lado, Brasil y Argentina, sin duda, serán los intérpretes del partido de la fecha. Para esta edición del clásico sudamericano, ambos llegan es un buen momento. El equipo albiceleste venció de visita 1-0 a Uruguay, mientras que la ‘Verdeamarela’ superó 2-1 a Colombia en casa. Cabe destacar, además, que los dirigidos por Lionel Scaloni consiguieron su clasificación al Mundial en Montevideo.

Así marcha la Tabla de las Eliminatorias Sudamericanas antes de la fecha 14: posiciones y programación

La selección de Argentina lidera la clasificación, por encima de Ecuador, Brasil y Uruguay, quienes también están en la parte alta de la tabla de posiciones. Cabe recordar que para este proceso eliminatorio, de las diez selecciones solo podrán clasificar 6 y 1 irá al repechaje.

1) Argentina 28 puntos

2) Ecuador 22 puntos

3) Brasil 21 puntos

4) Uruguay 20 puntos

5) Paraguay 20 puntos

6) Colombia 19 puntos

7) Bolivia 13 puntos

8) Venezuela 12 puntos

9) Perú 10 puntos

10) Chile 9 puntos

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas.

Resultados de la fecha 13 de las Eliminatorias

Jueves 20 de marzo

- Paraguay 1-0 Chile (finalizado)

- Brasil 2-1 Colombia (finalizado)

- Perú 3-1 Bolivia (finalizado)

Viernes 21 de marzo

- Ecuador 2-1 Venezuela (finalizado)

- Uruguay 0-1 Argentina (finalizado)

Argentina venció 1-0 a Uruguay en el Centenario de Montevideo. (Foto: AFP)

Programación de la fecha 14 de las Eliminatorias 2026

Martes 25 de marzo

- Bolivia vs Uruguay (15:00 horas / Estadio Municipal El Alto / Latina y Movistar Deportes)

- Chile vs Ecuador (19:00 horas / Estadio Nacional / Movistar Eventos 2)

- Venezuela vs Perú (19:00 horas / Estadio Monumental de Monagas / ATV, América TV y Movistar Deportes)

- Colombia vs Paraguay (19:00 horas / Estadio Metropolitano / Movistar Eventos)

- Argentina vs Brasil (19:00 horas / Estadio Monumental / GOLPERU)

Las fechas que restan por jugar en las Eliminatorias 2026

Fecha 15 - junio de 2025

Colombia vs. Perú | 4 de junio

Venezuela vs. Bolivia | 4 de junio

Paraguay vs. Uruguay | 4 de junio

Chile vs. Argentina | 4 de junio

Ecuador vs. Brasil | 4 de junio





Fecha 16 - junio de 2025

Uruguay vs. Venezuela | 9 de junio

Perú vs. Ecuador | 9 de junio

Brasil vs. Paraguay | 9 de junio

Bolivia vs. Chile | 9 de junio

Argentina vs. Colombia | 9 de junio





Fecha 17 - septiembre de 2025

Uruguay vs. Perú | 9 de septiembre

Colombia vs. Bolivia | 9 de septiembre

Brasil vs. Chile | 9 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador | 9 de septiembre

Argentina vs. Venezuela | 9 de septiembre





Fecha 18 - septiembre de 2025

Perú vs. Paraguay | 14 de septiembre

Venezuela vs. Colombia | 14 de septiembre

Bolivia vs. Brasil | 14 de septiembre

Chile vs. Uruguay | 14 de septiembre

Ecuador vs. Argentina | 14 de septiembre