Por Redacción EC

Bournemouth decidió excluir a Álex Jiménez de su plantilla para el próximo partido tras la aparición de supuestos mensajes en redes sociales que encendieron la polémica. La institución confirmó que abrió una investigación interna y que el jugador no será considerado hasta esclarecer los hechos.

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