Bournemouth decidió excluir a Álex Jiménez de su plantilla para el próximo partido tras la aparición de supuestos mensajes en redes sociales que encendieron la polémica. La institución confirmó que abrió una investigación interna y que el jugador no será considerado hasta esclarecer los hechos.

El caso gira en torno a presuntas conversaciones del lateral con una menor de edad, difundidas en internet, lo que llevó al club a actuar de manera inmediata. Aunque no se han confirmado todos los detalles ni la veracidad completa del contenido, el Bournemouth calificó la situación como “grave” y optó por tomar medidas preventivas.

Jiménez, de 21 años, venía siendo una de las revelaciones del equipo esta temporada, con más de 30 apariciones en la Premier League tras llegar procedente del AC Milan. Su rendimiento había sido clave para que el Bournemouth se mantenga en la pelea por puestos europeos en el tramo final del campeonato.

Por ahora, el club no ha dado más detalles y espera concluir la investigación antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro del jugador. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusión en el entorno del fútbol inglés, a la espera de posibles consecuencias deportivas y legales.