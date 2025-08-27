El máximo torneo de la CONMEBOL a nivel de clubes va llegando a su fase final. Conoce cómo se jugarán los boletos a la semifinal.
El máximo torneo de la CONMEBOL a nivel de clubes va llegando a su fase final. Conoce cómo se jugarán los boletos a la semifinal.
Redacción EC
Redacción EC

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 está a la vuelta de la esquina. La CONMEBOL dio a conocer los días, horarios y estadios en los que se jugarán las llaves.

A continuación, conoce el cronograma de los duelos por un boleto a la semifinal.

MIRA | Oliver Sonne: el gol en Burnley y la recompensa a un lateral que entrena más de lo que habla

Partidos de ida

16 de septiembre

  • 17:00 | Vélez vs. Racing - Estadio José Amalfitani

17 de septiembre

  • 17:00 | River Plate vs. Palmeiras - Estadio Más Monumental

18 de septiembre

  • 17:00 | Liga de Quito vs. Sao Paulo - Estadio Rodrigo Paz Delgado
  • 19:30 | Flamengo vs. Estudiantes - Estadio Maracaná
LEE | Con el Sudamericano Sub 20 en la mira: Como Ballumbrosio y Cari, los Sub 18 que buscan pasar de promesa a realidad en la Liga 1

Partidos de vuelta

23 de septiembte

  • 17:00 | Racing vs. Vélez - Estadio Presidente Juan Domingo Perón

24 de septiembre

  • 19:30 | Palmeiras vs. River Plate - Allianz Parque

25 de septiembre

  • 17:00 | Sao Paulo vs. Liga de Quito - Morumbis
  • 19:30 | Estudiantes vs. Flamengo - Estadio Jorge Luis Hirschi

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC