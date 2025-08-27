Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 está a la vuelta de la esquina. La CONMEBOL dio a conocer los días, horarios y estadios en los que se jugarán las llaves.
A continuación, conoce el cronograma de los duelos por un boleto a la semifinal.
Partidos de ida
16 de septiembre
- 17:00 | Vélez vs. Racing - Estadio José Amalfitani
17 de septiembre
- 17:00 | River Plate vs. Palmeiras - Estadio Más Monumental
18 de septiembre
- 17:00 | Liga de Quito vs. Sao Paulo - Estadio Rodrigo Paz Delgado
- 19:30 | Flamengo vs. Estudiantes - Estadio Maracaná
Partidos de vuelta
23 de septiembte
- 17:00 | Racing vs. Vélez - Estadio Presidente Juan Domingo Perón
24 de septiembre
- 19:30 | Palmeiras vs. River Plate - Allianz Parque
25 de septiembre
- 17:00 | Sao Paulo vs. Liga de Quito - Morumbis
- 19:30 | Estudiantes vs. Flamengo - Estadio Jorge Luis Hirschi
