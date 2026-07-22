Por Redacción EC

La selección de España ya planifica su calendario tras conquistar el Mundial 2026 y confirmó que estrenará su segunda estrella en territorio nacional con dos escenarios emblemáticos: Sevilla y Oviedo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente afrontará la UEFA Nations League como su próximo gran reto internacional.

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