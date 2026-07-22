La selección de España ya planifica su calendario tras conquistar el Mundial 2026 y confirmó que estrenará su segunda estrella en territorio nacional con dos escenarios emblemáticos: Sevilla y Oviedo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente afrontará la UEFA Nations League como su próximo gran reto internacional.

🌟 La 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮 brillará en 𝗦𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 𝘆 𝗢𝘃𝗶𝗲𝗱𝗼.



▫️ El Sánchez-Pizjuán acogerá el duelo ante Croacia (29 de septiembre).



▫️ El Carlos Tartiere el partido ante la República Checa (3 de octubre).



ℹ️ https://t.co/7c8GDKU3ju#NationsLeague pic.twitter.com/oMrqtcyfsn — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 22, 2026

El primer partido ante su público será el 29 de septiembre frente a Croacia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, luego de debutar días antes ante Inglaterra en Wembley. Este encuentro marcará el regreso del combinado español a la ciudad andaluza tras más de una década.

Posteriormente, España se trasladará a Oviedo para enfrentar a República Checa el 3 de octubre en el estadio Nuevo Carlos Tartiere. La ciudad asturiana volverá a recibir a la selección tras once años, en un duelo correspondiente a la tercera jornada del torneo.

Estos compromisos no solo significan el inicio de un nuevo ciclo competitivo, sino también la celebración del reciente título mundial con la afición local. La “Roja” buscará consolidar su dominio en Europa mientras luce con orgullo la segunda estrella en su camiseta.