ESPN EN VIVO: canal que transmite el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, desde la sede central de la CONMEBOL en Luque, Paraguay. El evento arrancará a las 6:00 PM (horario peruano) este jueves 19 de marzo del presente año. ¿Cómo ver ESPN EN VIVO? Para que puedas mirar el compromiso tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ Premium (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.