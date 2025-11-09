Con un gol y una asistencia del 'Changuito', Boca venció a River y clasificó a la Libertadores. | Foto: AFP
Exequiel Zeballos fue la figura del triunfo de Boca sobre River Plate en el superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Argentina. Con un gol y una asistencia, selló una victoria que, además, aseguró la clasificación de su equipo a la próxima Copa Libertadores.

Tras el partido, el popular ‘Chanquito’ compartió sus impresiones, colocando el foco en el trabajo del colectivo y el apoyo de su entorno.

“Feliz por el equipo, los planes de Dios son perfectos. Solo hay que tener paciencia y seguir laburando,” declaró sobre su rendimiento.

Luego dedicó el logro a su círculo más cercano: “Tenemos un grupo de trabajo fuera del club que es muy importante para mí, son solamente 8 o 10 personas a las que les voy a contestar cuando vaya al vestuario”.

Consultado sobre el pase a la Libertadores, Zeballos expresó: “Muy feliz de darle esta alegría a la gente. Es una alegría inmensa para mi corazón, que es lo que necesitaba, así que contento.”

Finalmente, resaltó el valor de “la cabeza y la confianza”. “Son muy importantes, gracias a todo el equipo que siempre me ayuda a ir para adelante,” concluyó en diálogo con ESPN a ras de cancha.

Resumen del clásico Boca - River

