Este viernes 14 de noviembre, la FIFA dio a conocer a los once finalistas que competirán por el Premio Puskás a mejor anotación para que los hinchas puedan votar por su gol favorito.

Entre los candidatos a ganar el trofeo está el golazo de Lamine Yamal al Espanyol tras un disparo tan potente como estético desde fuera del área para superar a su hoy compañero Joan Garcia. El gol significó vital para que el Barcelona lograra el título de la Liga la temporada pasada.

Para no dejar de verlo. 🌟



El 𝗴𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 al Espanyol nominado al Premio Puskas 2025.



LALIGAEASPORTS | LALIGAHighlights pic.twitter.com/wOCTb0IoaA — LALIGA (@LaLiga) November 13, 2025

También está el golazo de tiro libre del inglés Declan Rice ante el Real Madrid por la Champions League en el Emirates Stadium. Aquella noche, el volante venció al belga Thibaut Courtois de una manera excelsa.

¿¿ESTO ES REAL?? ¡¡DOBLETE DE GOLAZOS DE RICE ANTE REAL MADRID!!



📺 Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/evGlEY21Yh — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2025

También hay participación sudamericana, ya que los goles de Alerrandro para Vitória ante Cruzeiro y el de Santiago Montiel con Independiente frente a Independiente Rivadavia están entre los nominados.

Las votaciones para elegir al ganador estarán abiertas hasta el próximo miércoles 3 de diciembre en la página de la FIFA.

Los hinchas podrán elegir a sus tres goles favoritos. La suma de las votaciones serán el 50% del peso para la elección del ganador junto a un panel de leyendas de la FIFA.

