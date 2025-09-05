Este último jueves 4 de septiembre, a través de un comunicado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer el fallo tras el escándalo entre hinchadas ocurrido en el estadio Libertadores de América en medio del encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. El máximo ente del fútbol sudamericano decidió, entonces, la eliminación del ‘Rojo’ y la clasificación a cuartos de final a los chilenos.

En ese sentido, Independiente no dudó en hacer pública la la carta de protesta que el club ha enviado al Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

La institución argentina manifestó, de esta manera, su más “enérgico repudio” por la decisión tomada por Conmebol a un partido que no terminó de jugarse: se canceló a los tres minutos del segundo tiempo con el marcado igualado 1-1. Esto tras los graves incidentes entre ambas hinchadas.

Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. pic.twitter.com/CG4WMGM6mZ — C. A. Independiente (@Independiente) September 5, 2025

“Exigimos de manera inmediata que se elimine toda referencia a nuestra institución en el Museo de la CONMEBOL mientras usted continúe en la presidencia”, escribió el Rojo en un descargo luego de ser descalificado de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Independiente califica la decisión de “política” y nota “preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios” en alusión a la U de Chile.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.