Se acabó. Este jueves 04 de septiembre, la CONMEBOL emitió su fallo en el duelo suspendido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.
El máximo ente del fútbol sudamericano decidió descalificar a Independiente de la presente edición de la Copa sudamericana 2025, y lo sancionó con siete partidos de local a puertas cerradas en duelos de la CONMEBOL. Además del pago de una multa de 250 mil dólares.
Por ende, Universidad de Chile se quedó con el cupo y se enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final.
El conjunto chileno también recibió sanciones. Tendrá que jugar sus siguientes siete partidos en condición de local a puertas cerradas. Y no contará con hinchada de visitante en la misma cantidad de duelos (7).
El club íntimo aún está a la espera de la notificación formal para el día de mañana; de esta manera poder empezar la logística del viaje a Santiago.
