Por Redacción EC

Kylian Mbappé protagonizó una de las respuestas más contundentes de su conferencia de prensa previa al debut del Real Madrid en la Champions League. El delantero francés fue consultado por la necesidad de mejorar su trabajo defensivo y el de Vinícius Jr., tomando como referencia la presión que realizan jugadores como Raphinha y Ousmane Dembélé.

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