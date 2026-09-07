Kylian Mbappé protagonizó una de las respuestas más contundentes de su conferencia de prensa previa al debut del Real Madrid en la Champions League. El delantero francés fue consultado por la necesidad de mejorar su trabajo defensivo y el de Vinícius Jr., tomando como referencia la presión que realizan jugadores como Raphinha y Ousmane Dembélé.

“¿Solo Vinícius y yo? Claro que tenemos que mejorar. Puedo hacerme el tonto y puedo decir que meto más goles que los dos que tú dices y que ellos deben meter más goles. Pero debo ser inteligente y decir que debo mejorar, aunque hago cosas que los otros no”, respondió Mbappé.

🔥Mbappé: "¿Mejorar defensivamente? ¿SÓLO VINICIUS Y YO?"



"Podría jugar a decirte que YO METO MÁS GOLES, pero claro que TENGO QUE MEJORAR..." pic.twitter.com/HFtqEvrwOM — Diario AS (@diarioas) September 7, 2026

Mbappé reconoció que debe mejorar

El atacante no negó que exista margen para mejorar en la presión y el trabajo sin balón. Sin embargo, dejó claro que considera que cada futbolista tiene características diferentes y que no quiere establecer comparaciones directas.

“No me gusta comparar, porque pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen”, añadió el francés, quien también reconoció que todos los jugadores del Real Madrid deben mejorar para ayudar al equipo a conceder menos ocasiones.

La respuesta llegó en una conferencia marcada por el tono defensivo de Mbappé ante las críticas. El delantero también habló de sus opciones de ganar el Balón de Oro y aseguró que considera que este puede ser un buen año para conseguir el prestigioso premio.