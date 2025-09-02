Las Eliminatorias Sudamericanas para ir a la Copa del Mundo 2026 van llegando a su fin. Esta semana arranca la última fecha doble para saber qué selecciones irán directamente al Mundial, cuál va al repechaje y las otras 2 que quedan eliminadas, ya que, Chile se encuentra fuera de carrera.

El líder de la Eliminatoria, Argentina, ya clasificado al Mundial para defender su corona de campeón del mundo, recibirá en casa a Venezuela. Luego, tenemos el enfrentamiento de la selección peruana ante Uruguay en Montevideo.

La selección Colombia, buscará definir su boleto absoluto para el Mundial en Barranquilla, cuando reciba a Bolivia, que pelea por clasificar al repechaje. Paraguay recibe a Ecuador, y la eliminada Chile, visitará a Brasil en el Maracaná.

Programación de partidos, Eliminatorias Sudamericanas

16:00 | Uruguay vs. Perú | Jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario

16:00 | Argentina vs. Venezuela | Jueves 4 de septiembre en el estadio Más Monumental

16:00 | Colombia vs. Bolivia | Jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano

16:00 | Brasil vs. Chile | Jueves 4 de septiembre en el estadio Maracaná

16:00 | Paraguay vs. Ecuador | Jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco

