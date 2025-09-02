Redacción EC
Las para ir a la Copa del Mundo 2026 van llegando a su fin. Esta semana arranca la última fecha doble para saber qué selecciones irán directamente al Mundial, cuál va al repechaje y las otras 2 que quedan eliminadas, ya que, Chile se encuentra fuera de carrera.

El líder de la Eliminatoria, Argentina, ya clasificado al Mundial para defender su corona de campeón del mundo, recibirá en casa a Venezuela. Luego, tenemos el enfrentamiento de la selección peruana ante Uruguay en Montevideo.

La selección Colombia, buscará definir su boleto absoluto para el Mundial en Barranquilla, cuando reciba a Bolivia, que pelea por clasificar al repechaje. Paraguay recibe a Ecuador, y la eliminada Chile, visitará a Brasil en el Maracaná.

Programación de partidos, Eliminatorias Sudamericanas

  • 16:00 | Uruguay vs. Perú | Jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario
  • 16:00 | Argentina vs. Venezuela | Jueves 4 de septiembre en el estadio Más Monumental
  • 16:00 | Colombia vs. Bolivia | Jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano
  • 16:00 | Brasil vs. Chile | Jueves 4 de septiembre en el estadio Maracaná
  • 16:00 | Paraguay vs. Ecuador | Jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco

