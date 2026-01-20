La FIFA publicó su primer ranking mundial de selecciones del 2026, con varias novedades tras la reciente Copa Africana de Naciones y las fechas de eliminatorias rumbo al Mundial. En la cima del listado continúa España como líder, seguida por Argentina en el segundo puesto, reafirmando su enorme nivel global, y luego Francia completa el podio. Además, selecciones europeas como Inglaterra, Brasil, Portugal y Países Bajos mantienen posiciones altas en el ranking.

Uno de los movimientos más destacados fue el ascenso de Marruecos hasta el octavo lugar, logrando así su mejor posición histórica en la clasificación FIFA después de una gran actuación como anfitrión de la Copa África. Senegal, campeón del torneo, también escaló varias casillas para ubicarse alrededor del puesto 12, consolidándose como una de las selecciones africanas mejor posicionadas de todos los tiempos.

En Sudamérica, aunque varias selecciones tradicionales siguen muy arriba, la posición de Perú no es tan favorable en la actualización de enero de 2026. La Selección Peruana bajó al puesto 53 del ranking FIFA, acumulando alrededor de 1 459 puntos y descendiendo dos casillas con respecto al listado anterior. En el continente, la “Blanquirroja” está por delante de Chile y Bolivia, pero detrás de selecciones como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Venezuela.

A pocos meses del Mundial 2026, este ranking sirve como una referencia del rendimiento reciente de las selecciones y de cómo se posicionan de cara a una de las competiciones más importantes del fútbol. Para Perú y otras selecciones sudamericanas, las próximas fechas FIFA serán clave para mejorar posiciones, sumar confianza y acercarse al objetivo de clasificar con fuerza al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.