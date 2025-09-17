¿A qué hora juega Alianza Lima vs. U. de Chile HOY? Los blanquiazules mantienen la ilusión de llegar a la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana, sin embargo, deberán superar a un complicado rival como lo es el conjunto chileno. El equipo de ‘Pipo’ Gorosito arranca la llave en Matute y esperan sacar un buen resultado para buscar la clasificación en Coquimbo.

Alianza Lima no llega en un buen momento, ya que en la Liga 1 cayó 4-3 en condición de local ante el Deportivo Garcilaso. Por otro lado, la U de Chile es la otra cara de la moneda, ya que, llega de golear 3-0 a su eterno rival, Colo Colo en la Supercopa de Chile.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Los horarios del partido entre Alianza Lima vs. U. de Chile fueron confirmados por Conmebol y aquí te mostraremos a detalle a qué hora juegan en Matute.

Mira a qué hora juega Alianza Lima vs. U. de Chile por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile HOY?

La hora del partido entre Alianza vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 está programado para las 7:30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (viernes 19 de septiembre)

𝑴𝒂𝒏̃𝒂𝒏𝒂 𝒏𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒋𝒖𝒈𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒖𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐, 𝒋𝒖𝒈𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂. ⚪️🔵



En cuartos de final, el corazón blanquiazul late más fuerte que nunca. 💙



¡𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐓𝐎𝐃𝐎, 𝐁𝐋𝐀𝐍𝐐𝐔𝐈𝐀𝐙𝐔𝐋! 💪🏾#ConAlianzaSiempre#AlianzaLima… pic.twitter.com/YX15JWN074 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 17, 2025

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana?

El partido de Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este jueves 18 de septiembre del 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva.