El delantero uruguayo Abel Hernández, a través de sus redes sociales, se encargó de aclarar su situación con respecto al precontrato firmado con Sporting Cristal meses atrás.
Luego de generarse la polémica por un supuesto desconocimiento de este documento por parte del club celeste, el delantero 35 años se pronunció.
“Quiero aclarar que el precontrato firmado en su momento, con vigencia de 48 horas, se encuentra actualmente en manos de mi agente, quien continúa en conversaciones tanto con Sporting Cristal como con otras instituciones”, indicó el actual futbolista del Liverpool de su país.
“Solo quiero agradecer el interés y el buen trato recibido, pero al día de hoy no hay nada definido”, añadió.
Como se recuerda, Hernández, en una entrevista con ‘El Espectador’, contó algunos detalles de su negociación con los celestes y qué esperaba a final de temporada.
“Firmé un precontrato con Sporting Cristal para el año que viene pero, después de haberlo firmado, el contrato no volvió más. Ya pasaron algunos meses así que la situación está media rara”, señaló al citado medio.
