A pesar de los cuestionamientos, Agustín Lozano seguirá al frente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este lunes se votó para su reelección en Videna y tendrá 12 años de mandato.

La elección se definió a favor de Lozano con 61 votos y ninguno en contra. Solo tres electores dejaron en blanco su voto.

Alianza Atlético, la Liga de Ancash, ADT, UTC, Carlos A. Mannucci, Coopsol, Piratas FC, la Liga de Amazonas y la Asociación de Futbolistas y Árbitros conforman el directorio que acompaña a Lozano.

Por 100% de votos presentes se aprobó que directiva nueva inicie el 20 de diciembre de 2025 al 19 de diciembre del 2030, tomando en cuenta el ciclo FIFA mundialista.