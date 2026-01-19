Alan Cantero, quien este fin de semana jugó un gran partido frente a Colo Colo de Chile marcando un golazo, contó que decidió quedarse en Alianza Lima porque quiere su “revancha” para este año.

El delantero señaló que sintió que el 2025 no tuvo la regularidad que hubiera querido tener, por lo que en el presente se ha propuesto conseguir todos sus objetivos.

“(Alianza) me hizo sentir como en mi casa, Alianza es una familia, es humildad, me sentía muy cómodo acá. Y sentía que el año pasado no había tenido la regularidad que hubiera querido tener y por eso me quedé, para una revancha”, dijo tras el partido que terminó 3-2 a favor de los íntimos.

Le preguntaron a Alan, ¿Por qué Alianza Lima ? esta fue su respuesta: pic.twitter.com/6RIAD7gV7a — Btonzr (@NzrBtonzr) January 19, 2026

Además, indicó que el plantel viene trabajando bien con Pablo Guede por lo que tienen muchas expectativas para conseguir el campeonato y hacer un buen papel en la Libertadores.

“La verdad que el equipo se ha reforzado muy bien. Estamos trabajando muy bien con el nuevo profe (Pablo Guede), y ahora tenemos esos objetivos por delante, y ojalá podamos cumplirlos”, señaló.

Alianza venció a Colo Colo en su último partido disputado en la Serie Río de la Plata en Montevideo (Uruguay).