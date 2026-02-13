Alianza Lima condena declaraciones racistas contra Eryc Castillo

Alianza Lima expresó su más enérgico rechazo a las declaraciones racistas vertidas por el periodista Gonzalo Núñez en el programa radial Exitosa Deportes, en las que se agravia directamente al futbolista Eryc Castillo utilizando el color de su piel como argumento para descalificar su desempeño profesional.

A través de un comunicado oficial, el club blanquiazul señaló que este tipo de expresiones no solo vulneran la dignidad del jugador, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, como el respeto, la igualdad y la inclusión. La institución remarcó que el fútbol debe ser un espacio que una e inspire, y que cualquier manifestación de discriminación étnico-racial resulta inaceptable.

Asimismo, Alianza Lima recordó que cuenta con 125 años de historia profundamente ligada a la identidad popular y diversa del país, por lo que no permanecerá en silencio frente a actos que perpetúan estereotipos y fomentan la discriminación. En ese sentido, reafirmó su compromiso con la defensa de sus futbolistas y de los principios que representa.

Finalmente, el club exigió la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizadas, así como las disculpas correspondientes a Eryc Castillo y a toda la comunidad que se ha visto afectada por estas inaceptables expresiones.