Por Redacción EC

Alianza Lima expresó su más enérgico rechazo a las declaraciones racistas vertidas por el periodista Gonzalo Núñez en el programa radial Exitosa Deportes, en las que se agravia directamente al futbolista Eryc Castillo utilizando el color de su piel como argumento para descalificar su desempeño profesional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Alianza Lima condena declaraciones racistas contra Eryc Castillo
Fútbol peruano

Alianza Lima condena declaraciones racistas contra Eryc Castillo

Detalles deportivos que enamoran: guía de regalos para San Valentín
Fútbol peruano

Detalles deportivos que enamoran: guía de regalos para San Valentín

Vía Liga 1 Max por internet: link para ver el partido por Universitario vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026
Fútbol peruano

Vía Liga 1 Max por internet: link para ver el partido por Universitario vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

¿En qué canales transmiten Universitario vs Cienciano y a qué hora es el partido por la Liga 1?
Fútbol peruano

¿En qué canales transmiten Universitario vs Cienciano y a qué hora es el partido por la Liga 1?