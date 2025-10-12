La hinchada de Alianza Lima vivió un momento de emoción este domingo cuando Jefferson Farfán y Hernán Barcos protagonizaron un reencuentro lleno de afecto durante la activación de una marca deportiva, desmintiendo así los rumores de una supuesta mala relación entre ambos.

El abrazo que compartieron, acompañado de risas y gestos de camaradería, dejó claro que la amistad prevalece más allá de las especulaciones. Durante el encuentro, se dejó ver la complicidad que ambos jugadores cultivaron en sus años como pilares del cuadro victoriano.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Barcos se acercó a Farfán y lo saludó con afecto, gesto que generó aplausos entre los seguidores presentes. Además, uno de los momentos más simpáticos fue cuando Farfán le preguntó: “¿Ya probaste los anticuchos?”, a lo que Barcos respondió con entusiasmo que eran “los mejores”.

🦭🏴‍☠️ | GRAN JUNTE | El reencuentro entre Hernán Barcos y Jefferson Farfan. Bicampeones con Alianza Lima.



📹: @fanaticospe



🔝Síguenos en @CodBlanquiazul pic.twitter.com/pBDXQiMdUF — CÓDIGO BLANQUIAZUL (@CodBlanquiazul) October 12, 2025

Para sellar aún más esa buena onda, los referentes posaron juntos para una foto que rápidamente circuló entre los hinchas de Alianza Lima, provocando nostalgia y entusiasmo por lo vivido en la época dorada que ambos compartieron.

La imagen no solo disipó especulaciones, sino que reafirmó el vínculo afectivo que hasta ahora mantiene una conexión especial con la afición victoriana.

Aunque Farfán ya no viste la camiseta profesionalmente, su presencia sigue siendo símbolo de identidad para el club, mientras que Barcos continúa activo y busca asegurar su continuidad para la temporada 2026.

En ese escenario, el abrazo entre ellos cobra doble valor: no solo es un gesto personal, sino también un mensaje al entorno futbolístico y a la hinchada de que, más allá de disputas o rumores, el respeto y la hermandad siguen siendo la esencia de lo vivido en Matute.