Jorge Zúñiga, administrador de Alianza Lima, se pronunció sobre la sanción que Indecopi interpuso sobre el club ‘blanquiazul’.

“Tengo muy poco que decir porque yo asumo el cargo de manera activa el diciembre del 2024. He revisado la resolución de Indecopi y he visto que hay algunas motivaciones que no son satisfactorias, pero este tema lo tiene que ver el club″, indicó.

Recordemos que el club ‘íntimo’ deberá pagar una fuerte sanción económica que asciende a 450 UIT, equivalente a S/ 2 407 500 por apagar, sin justificación y de manera no coordinada, la iluminación principal del campo y las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva de Matute, al finalizar el partido por la segunda final nacional 2023 ante Universitario de Deportes.

Asimismo, Zúñiga se pronunció sobre el aún inconcluso caso de Independiente y U. de Chile, que la Conmebol debe resolver en los próximos días.

“Alianza Lima no ha remitido ningún pedido a la Conmebol. Estamos a la espera de lo que resuelva. La decisión será acatada por el club", mencionó.

