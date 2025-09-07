Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, salió al frente para responder a los rumores sobre una futura venta de Piero Cari, quien es considerado una de las joyas del cuadro blanquiazul. El ‘Pipo’ pidió que lo dejen tranquilo y que la oportunidad de emigrar llegará en su momento.

“Que terminan con mentidas, en el caso de Piero Cari en especial. Jugó medio partido y que lo quiere Leverkusen y el Real Madrid. Que terminen con eso. Ya va a llegar el momento que lo venda”, expresó el entrenador blanquiazul en ‘Alianza Lima Play’.

Para Gorosito, Cari es un jugador con mucha proyección y que tiene un techo muy algo. “Si me dices que aconsejaría, que la familia mantenga los pies en la tierra, que Piero va a jugar en el exterior y en Europa tranquilamente, así como 15 años en la selección”, apuntó.

Asimismo, respondió a quienes lo critican por hacer jugar a un chico de 17 años. “Piero ya necesita jugar. Entonces, si nosotros lo vamos atrasando, se va a ir frenando. Necesitamos acompañarlo para su crecimiento, pero es porque se lo merece. Si él baja de rendimiento, saldrá y vendrá otro chico, siempre y cuando se lo merezcan”, dijo.

El ‘Pipo’, además, destacó la confianza que hay en la interna del grupo y el trabajo que se ha venido realizando para hacer una buena campaña en la Copa Sudamericana. “Desde que nosotros llegamos les dijimos que no vamos a jugar esta copa para cumplir, nosotros queremos salir campeones. Nosotros estamos para jugar de igual a igual contra cualquiera de Sudamérica”, finalizó.

