Piero Cari tiene 17 años y ha sido convocado a la selección peruana. (Foto: Alianza Lima)
Piero Cari tiene 17 años y ha sido convocado a la selección peruana. (Foto: Alianza Lima)
Redacción EC
Redacción EC

, técnico de , salió al frente para responder a los rumores sobre una futura venta de Piero Cari, quien es considerado una de las joyas del cuadro blanquiazul. El ‘Pipo’ pidió que lo dejen tranquilo y que la oportunidad de emigrar llegará en su momento.

“Que terminan con mentidas, en el caso de Piero Cari en especial. Jugó medio partido y que lo quiere Leverkusen y el Real Madrid. Que terminen con eso. Ya va a llegar el momento que lo venda”, expresó el entrenador blanquiazul en ‘Alianza Lima Play’.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya
Alianza Lima disputará los cuartos de final de la Sudamericana ante la U de Chile. ¿Habrá revancha del cruce ocurrido en 2010? Foto: Alianza Lima.
Alianza Lima disputará los cuartos de final de la Sudamericana ante la U de Chile. ¿Habrá revancha del cruce ocurrido en 2010? Foto: Alianza Lima.

Para Gorosito, Cari es un jugador con mucha proyección y que tiene un techo muy algo. “Si me dices que aconsejaría, que la familia mantenga los pies en la tierra, que Piero va a jugar en el exterior y en Europa tranquilamente, así como 15 años en la selección”, apuntó.

Asimismo, respondió a quienes lo critican por hacer jugar a un chico de 17 años. “Piero ya necesita jugar. Entonces, si nosotros lo vamos atrasando, se va a ir frenando. Necesitamos acompañarlo para su crecimiento, pero es porque se lo merece. Si él baja de rendimiento, saldrá y vendrá otro chico, siempre y cuando se lo merezcan”, dijo.

El ‘Pipo’, además, destacó la confianza que hay en la interna del grupo y el trabajo que se ha venido realizando para hacer una buena campaña en la Copa Sudamericana. “Desde que nosotros llegamos les dijimos que no vamos a jugar esta copa para cumplir, nosotros queremos salir campeones. Nosotros estamos para jugar de igual a igual contra cualquiera de Sudamérica”, finalizó.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC