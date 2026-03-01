Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, se refirió a la sufrida victoria de su equipo ante UTC en Cajamarca por 1-0, un resultado que llegó desde la pelota parada con el cabezazo agónico de Renzo Garcés y que los pone como únicos líderes del Torneo Apertura de la Liga 1.

El entrenador reconoce que hay algunos aspectos que “no le están saliendo” y que son necesarios mejorar en los próximos partidos. Eso sí, destacó el compromiso que tiene el grupo para cumplir con el objetivo y sumar tres puntos claves en el campeonato.

Alianza Lima vs. UTC se enfrentaron por la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

“Creo que fue un partido muy difícil por todas las condiciones que tuvimos que afrontar. Terminar ganando con un gol de pelota parada es importante. Afortunadamente pudimos lograr el triunfo, eso demuestra el corazón y compromiso con el objetivo que tenemos”, declaró Guede en conferencia de prensa.

Asimismo, cuestionó las condiciones en que se jugó el partido y resaltó que Alianza Lima haya terminado con el arco en cero. “Hubo muchas circunstancias como el campo, la altura, el calor y un buen rival. Por eso digo que afortunadamente pudimos ganar, otra vez de pelota parada, otra vez con el arco en cero, como ya lo llevamos en tres (partidos) seguidos”.

Como se sabe, Alianza Lima no recibió goles ante Alianza Atlético, Sport Boys ni UTC. Con ello, los blanquiazules son líderes del Torneo Apertura con 13 puntos.

