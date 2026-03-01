Resumen

Pablo Guede tras triunfo de Alianza Lima ante UTC: “Afortunadamente pudimos ganar”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, se refirió a la sufrida victoria de su equipo ante UTC en Cajamarca por 1-0, un resultado que llegó desde la pelota parada con el cabezazo agónico de Renzo Garcés y que los pone como únicos líderes del Torneo Apertura de la Liga 1.

